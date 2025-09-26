Argentinec opazil talent: Olimpijin trener začel s pokalno zmago

Osem prvoligašev je še ostalo v bitki za pokalno lovoriko. Obvodno tekmovanje za uvrstitev v evropske kvalifikacije je pomembno predvsem za favorizirana moštva, ki se jim je zataknilo v prvenstvu. Med njimi je pod nogami najbolj gorelo Olimpiji, a je z novim trenerjem Federicom Bessonejem preživela prvoligaški dvoboj proti Domžalam zahvaljujoč golu rekonvalescenta Pedra Lucasa. Brazilec je zaigral prvič po 335 dneh, saj si je huje poškodoval levo koleno.

Kako je videl Olimpijo in kakšni so njegovi igralni načrti, je 41-letni Argentinec, že tretji trener zeleno-belih v tej sezoni, razkril po še eni neprepričljivi igri. »Videl sem moštvo z veliko talenta in igralce, ki lahko uživajo v nogometu. Nisem pa videl jasne zamisli, nisem videl skladnosti v igri z žogo. To je osnova mojih zamisli in za prvo tekmo sem si želel, da bi bili bolj zanesljivi v posesti žoge,« je razmišljal Bessone, ki je poudaril, da bo po načinu igre in osnovnih idejah sledil Albertu Rieri in Victorju Sanchezu. Toda tudi zanj je uganka, ali sploh ima na voljo ustrezne igralce za zbližanje z uspešnima predhodnikoma, ki izhajata iz sicer istega nogometnega okolja, a vendarle z različnima filozofijama. Je od klubskega vodstva zahteval še okrepitev ali dve? Navijači so prepričani, da je predsednik kluba Adam Delius poleti premalo odprl mošnjiček.

Pred Olimpijo le nedosegljivi Dinamo

Olimpijin poletni vložek ne sodi v kategorijo varčnih, ni pa bil razsipen. V primerjavi z Mariborom, ki ga je že Benjamin Tetteh stal neuradno dober milijon evrov, je bil morda celo nižji, a še vedno v mejah zgledno urejenega in ambicioznega kluba, ki bi moral staviti na vzgojo in brušenje najbolj nadarjenih. Takšnih, od katerih je klubski menedžment iztržil milijonske zaslužke (Timi Max Elšnik, Marcel Ratnik, Svit Sešlar, Raul Florucz, Peter Agba). Pri Olimpiji najvišja mesečna plača ne presega 12.000 evrov.

Benjamin Tetteh (Maribor) je najdražji nogometaš v 1. SNL. FOTO: Jan Herlič/Sportida

V Olimpijinem 1,35 milijona evrov vrednem vložku – milijon evrov je plačala odškodnino za Dimitarja Mitrovskega in 350.000 evrov za Jošta Urbančiča (po transfermarktu) – se skriva predvsem napačna ocena o dejanskih vrednostih, sposobnostih in igralnih značilnosti novincev. Plačala pa je več kot na primer bogatejša regijska tekmeca Hajduk in Rijeka. Olimpijin glavni selektor Goran Boromisa je imel smolo oziroma neposrečeno oceno, saj z niti eno okrepitvijo ni ujel trenda, ki v ospredje postavlja izrazito hitronoge igralce ali vsaj hitro odzivne. Riera in celjski selektorji so bili v tem znova korak ali dva pred drugimi, z najmočnejšimi aduti so zadeli in jih pripeljal brez plačila odškodnine. Za Celje in Maribor pri transfermarktu v rubriki prihodi ni zapisane odškodnine za igralca.