Arabski milijoni na Etihadu

Za začetek dvoboj nogometnih klubov z najbogatejšimi lastniki, za konec derbi med največjima kluboma v Angliji. Manchester City bo želel zmanjšati zaostanek za Arsenalom na vrhu premier league, ko bo danes ob 13.30 gostil Newcastle. Na Anfieldu bo jutri ob 17.30 največji derbi med Liverpoolom in Manchester Unitedom. Topničarji iz Londona bodo želeli narediti še en korak proti prvemu naslovu po letu 2004, ko bodo danes ob 16. uri gostili Bournemouth.

Na Etihadu se bosta srečala City, ki ga ima v rokah šejk iz Združenih arabskih emiratov Mansur bin Zajed Al Nahjan, in Newcastle, ki ga je lani prevzel Savdijec Mohamed bin Salman. Šejk Mansur ima po neuradnih podatkih pod palcem 17 milijard evrov, princ bin Salman 13 milijard. Ima pa slednji za seboj kraljevo družino, ki naj bi upravljala z 1,3 billijona evrov, medtem ko je Mansurjeva družina, ki vlada Abu Dabiju, »zgolj« 500 milijard evrov. Po transfermarktu so branilci naslova vredni 1,05 milijarde evrov, Newcastle najdemo na 17. mestu pri 474 milijonih. Srake so odlično začele sezono, v zadnjem času popuščajo, še vedno pa so v igri za preboj v ligo prvakov, kjer so se nazadnje drle leta 2003, ko je bil prvi glas v gnezdu Alan Shearer. Ta čas je Newcastle na petem mestu, za četrtim Tottenhamom zaostaja za štiri točke, vendar ima dve tekmi manj.

Salahov mejnik

Še več bankovcev bo šelestelo na igrišču, ko bo jutri največji otoški derbi, Liverpool (931 mio evrov) in Manchester United (759). V zadnjih letih so bili rdeči vragi tisti, ki so kvarili šampionske načrte sosedom nižje ob reki Mersey. Zdaj je zgodba obratna. Ekipa Jürgena Kloppa lahko kvečjemu upa, da ujame ligo prvakov, v kateri ji grozi izpad proti Real Madridu. United pa pod Erikom ten Hagom končno spet kaže podobo, kakršna ga je krasila pod Alexom Fergusonom. V evropski ligi je izločil Barcelono, konec tedna osvojil angleški ligaški pokal (proti Newcastlu) ter po šestih letih končal trofejno sušo. Nenazadnje je še vedno je v igri za 21. naslov, za Arsenalom zaostaja za 11 točk in ima tekmo manj.

Toda rdeči bodo težak zalogaj, tudi oni se pobirajo iz krize, ne glede na 2:5 proti Realu. Prebuja se Mohamed Salah, ki ima United še posebej »rad«, na zadnjih petih tekmah mu je zabil devet golov. V sredo je zadel proti Wolverhamptonu (2:0) in je tako dosegel nov mejnik: v vseh šestih sezonah pri Liverpoolu je vpisal vsaj 20 golov. United že sedem let ni zmagal na Anfieldu, tokrat računa na formo Marcusa Rashforda, o katerem je včeraj spregovoril tudi Klopp: »Ko si Liverpoolov trener, je težko reči kaj pozitivnega o Manchester Unitedu, toda moram pohvaliti Rashforda. Bil je že v veliki krizi, zdaj pa spet sije. Po njem bi se lahko zgledoval tudi marsikdo pri nas.«