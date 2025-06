Anže Ravbar prvi v cilju, zmagovalec 44. maratona Franja Zanetti

Italijan Igor Zanetti je zmagovalec 44. izdaje maratona Franja, največjega amaterskega kolesarskega dogodka v Sloveniji. Prvi je sicer ciljno črto prečkal Slovenec Anže Ravbar, ki pa ga zaradi elitne licence in obstoječih pravil niso vodili med uradnimi izidi. V ženski konkurenci je slavila Slovenka Lina Čepak.

Današnji veliki maraton je kolesarje popeljal skozi Vrhniko, Logatec, Godovič, Idrijo, Cerkno, Kladje, Sovodenj, Škofjo Loko, Vodice in Gameljne, preden se je končal v Ljubljani v startno-ciljnem prostoru v nakupovalnem središču BTC.

Kolesarji so se na pot velikega maratona podali ob 9. uri in ciljno črto po skupno 156 km prečkali po treh urah, 34 minutah in 46 sekundah.

Med dirko se je v ospredju vzpostavil beg 11 kolesarjev, med katerimi je bil tudi branilec zmage Italijan Federico Pozzetto in oba Slovenca, ki sta mu po lanski drami v Ljubljani delala družbo na odru za zmagovalce Matic Grošelj in Miran Kovačič.

Ravbar, sicer evropski prvak med mladinci z Nizozemske 2023, ki je dirko vzel kot trening, v razvrstitvi ni bil voden. Po pravilih namreč lahko za zmago na Franji tekmujejo le tisti, ki imajo amatersko licenco, Ravbar pa ima elitno Mednarodne kolesarske zveze Uci.

V zadnjih kilometrih je prišlo do združitve vodilne in zasledovalne skupine, v kateri je bilo nato skupaj 22 kolesarjev. V sprintu pa je bil najhitrejši Ravbar in za dolžino kolesa ugnal zmagovalca Franje Zanettija. Drugo mesto je v razvrstitvi maratona pripadlo lanskemu zmagovalcu Pozzettu, tretji pa je bil Grošelj.

V ženski konkurenci je slavila Lina Čepak pred Petro Pasar in Vesno Alegro Baznik. Na progi so bile ženske 3 ure, 51 minut in 48 sekund.

»Lani sem bila druga, letos prvič prva in res sem ponosna. Bilo je zelo toplo, naporno in na koncu tudi zelo napeto. Za en centimeter sem na koncu premagala prijateljico Petro, zato sem ponosna na obe,« je v prenosu na spletni strani maratona dejala Čepak.

Na veliki maraton je bilo po podatkih spletne strani na koncu prijavljenih 1335 kolesarjev, na malega, ki se je začel ob 10.30 in bil dolg 97 km, pa 1884. V moški razvrstitvi malega maratona je bil najboljši Italijan Manuel Fedele, ki je za las ugnal najboljšega Slovenca Jureta Renata, v ženski pa je slavila domačinka Pia Bedene Kralj.

Skupaj je bilo sicer za celoten konec tedna prijavljenih 6238 kolesarjev in kolesark

Na sporedu so bili še družinsko-šolski maraton, Vzajemkov otroški kolesarski izziv ter Barjanka, ob tem pa so se kolesarji vnovič merili še v kronometru na trasi Ljubljana-Domžale-Ljubljana ter prvič kot novost še v ljubljanskem zmajevem MTB izzivu.

V vožnji na čas je na 21,2 km dolgi trasi slavil domačin Timotej Bavec s časom 24:49,2 minute, lanski zmagovalec Avstrijec Martin Geretschnig je zaostal 24,2 sekunde, tretjeuvrščeni Madžar Laszlo Zaray pa 41,9 sekunde.

Pri ženskah je bila najhitrejša Lara Rajterič s časom 29:03,8. Za 46,3 sekunde je prav tako kot v moški konkurenci ugnala lansko zmagovalko Avstrijko Katharino Machner. Tretja je bila Poljakinja Martyna Wisniewska z zaostankom 1:24,5 minute.

Pri starejših mladincih je v razvrstitvi za pokal Slovenije slavil Vanja Kuntarič Žibert, pri mlajših mladincih Maks Olenik, pri starejših mladinkah je bila najboljša Meta Tancik, pri mlajših mladinkah pa Lina Mehle.