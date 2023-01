Anže Lanišek: v Bischofshofnu je bila zanj na prvem mestu družina

Pred najboljšimi smučarskimi skakalci na svetu je po novoletni turneji že naslednji spektakel – tokrat v Zakopanah. Zaradi vrhunskih predstav Poljakov, ki imajo z Dawidom Kubackim vodilnega v točkovanju za svetovni pokal, bodo domači navijači ta konec tedna zagotovo spet do zadnjega kotička napolnili tribune ob 140-metrski napravi Wielka Krokiew.

Na jugu Poljske, kjer bodo danes (18.00) kvalifikacije za nedeljsko posamično tekmo (16.00) – jutri (16.00) bo tam prva ekipna preizkušnja v sezoni –, se bo nadaljeval boj za rumeno majico in pokal narodov. Vodilni trije skakalci na prvem vrhuncu sezone – tekmovanju štirih skakalnic v Nemčiji in Avstriji – so na vrhu tudi v seštevku za svetovni pokal, v katerem ima nosilec rumene majice Kubacki (930 točk) dobro zmago naskoka pred slovenskim asom Anžetom Laniškom (822), za dodatnih 26 točk pa zaostaja norveški zlati orel Halvor Egner Granerud. Na 4. mestu je avstrijski svetovni rekorder Stefan Kraft, ki ga od prvouvrščenega Poljaka loči že 337 točk.

Kubacki, ki je prejšnji petek, torej prav na dan tekme v Bischofshofnu, drugič postal očka, potem ko mu je žena Marta po Zuzanni rodila še drugo hčerkico Majo, je priznal, da na sklepnem dejanju na Solnograškem ni mogel dati vsega od sebe. »Poskušal sem ostati miren, toda na trenutke je v meni kar vrelo. Misli so mi vseskozi uhajale domov. V Bischofshofnu so bili skoki zame na drugem mestu, na prvem je bila družina,« je poudaril 32-letni Poljak, ki se je – zanimivo – rojstva svoje prve hčerkice Zuzanne konec leta 2020 razveselil na dan uvodne preizkušnje novoletne turneje v Oberstdorfu. »V prihodnje bom poskušal to bolje načrtovati, da turneja zame ne bo več tako stresna,« je v smehu pripomnil Kubacki.

Treniral je tudi nogomet

Granerud se je po vrnitvi v domovino udeležil državnega prvenstva v Reni, na katerem se je prvič veselil zlate kolajne, potem ko je za 11 točk preskočil srebrnega Mariusa Lindvika. Z bronasto kolajno se je ovenčal Johann Andre Forfang. »To je bil odličen start v leto 2023. Zdaj pa sem že malo utrujen,« je priznal 26-letni as iz Osla. Čeprav je Halvor po podvigu v Garmisch-Partenkirchnu oponašal slavje slovitega rojaka Erlinga Brauta Haalanda, pa je njegov najljubši nogometaš nekdo drug, in sicer Martin Ødegaard. »Že od otroštva navijam za Arsenal,« je razkril zmagovalec 71. novoletne turneje, ki je do 13. leta tudi sam treniral nogomet pri klubu Asker.

V nasprotju z Granerudom je imel Lanišek – tako kot njegovi reprezentančni kolegi – po vrnitvi iz Bischofshofna dva prosta dneva. Preživel ju je doma v družbi najbližjih, žene Nastje in navihanega sina Ijana Luke. V ustaljeni ritem treningov se je 26-letni Domžalčan vrnil v ponedeljek, po Domnu Prevcu, ki je napovedal, da bo vadil že za vikend, so rokave takrat spet zavihali tudi Žiga Jelar, Lovro Kos, brata Domen in Peter Prevc ter Timi Zajc.

Slovenska ekipa bo sicer v Zakopanah prvič v tej zimi tekmovala s sedmerico skakalcev. Moštvu se je pridružil 18-letni Rok Masle, ki se je minuli konec tedna na prireditvi za celinski pokal v Planici izkazal s 3. in 5. mestom. Žak Mogel, ki je z zmago in 10. mestom izpolnil kvoto za nastope med elito, je odpotoval na preizkušnje 2. svetovne lige v Saporo, kjer bo nato počakal na tekme najvišje ravni.