Anže Lanišek na slovitem Bergislu na stopničkah

Poljski smučarski skakalec Kamil Stoch je zmagal na tretji postaji novoletne turneje štirih skakalnic v Innsbrucku. Boj za zmago je spet napovedal tudi najboljši Slovenec to zimo Anže Lanišek, ki se je po prvi seriji zavihtel na drugo mesto in na stopničkah pristal tudi po drugem skoku na slovitem Bergislu. Tretji je bil še en Poljak Dawid Kubacki.



»Pomeni mi zelo veliko, ker vem, da sem v Garmischu zaradi doskoka pustil stopničke. Počutje včeraj ni bilo najboljše, a danes sem se zbral in spet sem na stopničkah,« je za RTV Slovenija po drugem mestu Lanišek.



Peter Prevc je bil 11., Cene Prevc 23., Domen Prevc 30. Brez točk je v slovenski vrsti ostal Žiga Jelar, medtem ko je Bor Pavlovčič že po sobotnih kvalifikacijah končal 69. novoletno turnejo.V Bischofshofnu ga bo zamenjal Tilen Bartol, ki je v celinskem pokalu v Engelbergu pokazal dobro formo in Sloveniji priskakal sedmo kvoto za tekme svetovnega pokala v Zakopanah, Lahtiju in Willingenu.



Več sledi ...