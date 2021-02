Anže Lanišek drugi v Zakopanah

Najboljši slovenski skakalec to zimo Anže Lanišek se je v poljskih Zakopanah še šestič v karieri prebil na zmagovalni oder svetovnega pokala in še četrtič zasedel drugo mesto. Že 11. zmago v karieri je slavil vodilni po prvi seriji, Norvežan Halvor Egner Granerud (298,1 točke), za katerim je Lanišek zaostal za 2,9 točke.



Lanišek je bil po polovici tekme tretji, po izjemnem finalnem skoku pa je napredoval še za stopničko višje. Po prvi seriji je bil v dobrem položaju za uvrstitev na zmagovalni oder tudi Bor Pavlovčič (281,3), ki pa je v finalu nazadoval s petega na 13. mesto.

Edini preostali slovenski finalist Domen Prevc (273) je bil 16.



Brez točk svetovnega pokala so na drugi tekmi na tem poljskem prizorišču ostali Tilen Bartol na 34., Timi Zajc na 35. in Žiga Jelar na 39. mestu.



Za slovenske skakalce A-reprezentance je bilo to zadnje prizorišče svetovnega pokala pred svetovnim prvenstvom v Oberstdorfu. Kot je pred časom napovedal glavni trener Robert Hrgota, bodo tisti reprezentanti, ki jih bo izbral za nastop na SP, izpustili romunski Rasnov naslednji vikend in se raje na prvenstvo pripravljali doma.

