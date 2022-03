Angel in Leo, angel in mesija

Tudi na vrhuncu svojih moči, ko je z Barcelono osvajal vse, kar se je osvojiti dalo, je bil reprezentančni dres Argentine za Lionela Messija vedno nekaj kilogramov težji. Po letih neuspehov in večno nedosegljivih primerjavah z legendarnim Diegom Maradono mu je pritisk prišel do živega leta 2016, ko je po porazu v finalu južnoameriškega prvenstva dejal: »Igranja za reprezentanco je zame konec!« Po krajšem premisleku se je vrnil, sledilo je novo mučenje na svetovnem prvenstvu v Rusiji, kjer je Argentince na prvi stopnički izločilnih bojev nato ustavila kasnejša zmagovalka Francija. Tekme so potekale pod budnim očesom Maradone, ki je na tribunah ruskih stadionov zganjal takšne in drugačne vragolije, tudi njegova smrt novembra 2020 pa je v Argentincih morda poskrbela za nekakšen miselni preskok in prebuditev zavedanja, da ni nič večno. Niti Maradona niti Messi. Novo reprezentanco pod taktirko Messijevega soimenjaka in someščana Lionela Scalonija so navijači in mediji hitro ljubkovalno preimenovali v La Scaloneto. K izboljšanju vzdušja so seveda močno pripomogli tudi rezultati, po porazu z Brazilijo v polfinalu južnoameriškega prvenstva 2019, Messi je vodstvo Južnoameriške nogometne konfederacije (CONMEBOL) celo obtožil favoriziranja domačinov in bil za to kaznovan z nekajmesečnim suspenzom, je sledil šampionski pohod na lanskem turnirju, ki ga je spet priredila Brazilija.

Di Maria se je poslovil

»Messi je le še igralec več v tej ekipi. Kar bi moralo biti nekaj običajnega, je začelo postajati običajno šele pred dobrim letom,« je Scaloni orisal ključen miselni preskok v ekipi. Ta se v prvi vrsti zanaša na enotno branjenje, v napadu pa ni več odvisna zgolj od čarovniških trikov kmalu 35-letnega virtuoza. Pred zadnjo tekmo kvalifikacij v sredo pri Ekvadorju, Argentina si je nastop na svetovnem prvenstvu v Katarju zagotovila že novembra, so argentinski navijači na legendarnem stadionu Boce Juniors pripravili fantastično kuliso Messiju in soigralcem. Ti so se jim oddolžili z zmago nad Venezuelo s 3:0, končni rezultat je s sicer povsem ponesrečenim strelom po podaji Angela Di Marie postavil ravno Messi. »Zdaj razmišljam le o naslednji tekmi, o pripravah na SP, po Katarju pa bom moral razmisliti o številnih stvareh. Gotovo se bo spremenilo veliko,« so besede, s katerimi je Messi takoj po obračunu v Buenos Airesu dvignil veliko prahu. Di Maria je že dejal, da je bila to njegova zadnja tekma v domovini, oba bosta verjetno junija obiskala Neapelj, kjer se bosta na stadionu Diega Maradone pomerila z Italijo. Kot je zapisal časnik Olé, se Messi še ni odločil za (reprezentančno) upokojitev, vsekakor pa bo počakal vsaj na razplet katarskega mundiala. A glede na to, da zdaj kar naenkrat bolj uživa na domačih zelenicah kot v Evropi v dresu PSG, ni vrag, da bi lahko vztrajal še vsaj nekaj let.