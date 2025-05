Ange uresničil obljubo, Tottenham je tretjič osvojil evropsko ligo

V enem najslabših finalov Uefinega tekmovanja je bil Tottenham manj slab od Manchester Uniteda in je z osvojitvijo evropske lige v Bilbau končal 41-letno sušo v Evropi ter osvojil prvo lovoriko po angleškem ligaškem pokalu leta 2008. Ange Postecoglou je taktično ukanil Rubena Amorima in se je ne glede na svojo nadaljnjo trenersko usodo v srca navijačev kluba iz severnega Londona zapisal z zlatimi črkami. Da bo v premier league osvojil 17. mesto, bo pozabljeno, šteli bosta velika zmaga in uvrstitev v ligo prvakov. Manchester? Ne piše se mu nič dobrega.

En sam strel je v 90 minutah sprožil Tottenham v okvir vrat, zadel pa je po ostrem predložku Papeja Matarja Sarra, ko je žogo z roko proti golu poslal Manchestrov branilec Luke Shaw. Zadetek je bil pripisan Brennanu Johnsonu, čeprav ni povsem jasno, ali se je sploh dotaknil žoge. »Vem, da sem se je,« ni bil ravno prepričljiv 23-letni Anglež, ki se je v 42. minuti zapisal med nesmrtne.

United je jalovo napadal, šestkrat streljal v okvir vrat, še najlepšo priložnost je imel, ko je Rasmus Højlund z glavo že premagal vratarja Guglielma Vicaria, a je na golovi črti žogo odbil Micky van de Ven. »Storil sem vse, kar sem lahko, da sem preprečil izenačenje,« je bil vesel Nizozemec, ki se je po akrobatskem vložku, kakršnega bi mu ga zavidal tudi kakšen borec MMA, komaj rešil iz mreže.

41 let je čakal Tottenham na evropsko lovoriko.

Vstopnica v ligo prvakov

Zanimivo, v sezoni, v kateri je Tottenhamova legenda Harry Kane dočakal svojo prvo lovoriko z Bayernom, so trofejo osvojil tudi Spurs. To je bila po letih 1972 in 1984 Tottenhamova tretja zmaga v drugem evropskem tekmovanju, leta 1963 je osvojil tudi pokal pokalnih zmagovalcev. Več kot lovorika pomeni dejstvo, da bo v prihodnji sezoni nastopal v ligi prvakov.

Manchester United bo prvič po letu 2015 izpustil evropsko sezono. »Gnil do srži,« so stanje v klubu z Old Trafforda opisali mnogi strokovnjaki. United je 16. v premier league in bo dosegel najslabšo uvrstitev, odkar je izpadel iz prve lige leta 1974. Kljub temu Amorim ne namerava odstopiti. »Če uprava meni, da nisem pravi za to službo, bom odšel naslednji dan brez pogovorov o odpravnini. Toda ne bom odstopil. Verjamem v svoje delo in glede tega se ni nič spremenilo,« je zatrdil Portugalec.

Odskočna deska ali pesek v oči?

Tudi Postecogloujeva prihodnost ostaja neznanka. V Grčiji rojenemu Avstralcu, ki bolj kot ob igrišču blesti na novinarskih konferencah s simpatičnimi domislicami, so se uresničile besede, da vselej v svoji drugi sezoni nekaj osvoji. Ga bo to rešilo? Vsekakor ima 59-letni trener dovolj ambicij, da uresniči svojo vizijo. »Zelo sem lačen dela, želim graditi na tem. Imamo mlado ekipo, ki lahko hitro napreduje. Pozabite 20 porazov v ligi, to je zdaj odskočna deska,« je dejal Postecoglou, ki se je objel s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom, ko mu je ta okrog vratu obesil kolajno.