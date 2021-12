Anamarija Lampič tretja v Dresdnu, Eva Urevc šesta

Anamarija Lampič je bila tretja na sprinterski tekmi svetovnega pokala v smučarskem teku v nemškem Dresdnu, Eva Urevc pa šesta. Na 1,3 km v prosti tehniki je četrto sprintersko zmago v nizu zabeležila Švedinja Maja Dahlqvist, druga je bila njena rojakinja Jonna Sundling z 0,43 sekunde zaostanka, Lampičeva je zastala 64 stotink.

Urevčeva je bila 6,15 sekunde za zmagovalko. Slovenski uspeh je dopolnil Vili Črv, ki je med tekači izpadel v četrtfinalu in je osvojil prve točke v pokalu doslej.

Preostali Slovenki in trije Slovenci so izpadli v kvalifikacijah. Anja Mandeljc je bila 37. in je za sekundo zaostala za trideseterico, Klara Mali pa 59. (+14,76) med 79 tekmovalkami na startu. Med 87 tekmovalci je bil Miha Šimenc 52., Janez Lampič 58., Anže Gros pa 78.