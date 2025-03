Anamarija Lampič tretja na Pokljuki

Slovenski biatlonci se na domači tekmi svetovnega pokala na Pokljuki veselijo drugih stopničk. Na 12,5 km dolgi tekmi s skupinskim startom je Anamarija Lampič zasedla tretje mesto za Francozinjo Lou Jeanmonnot in Bolgarko Mileno Todorovo.

Ključno je bilo dobro streljanje, saj je Lampičeva zadela kar 19 od 20 strelov, v smučini pa je v težkih razmerah in stalnem sneženju zanesljivo prišla do tretjega mesta in drugih stopničk v karieri po tretjem mestu decembra na sprintu v francoskem Le Grand Bornandu.

Ob 15.45 je na sporedu še moška tekma s skupinskim startom, tudi s četrtkovim zmagovalcem Pokljuke na skrajšani posamični tekmi Jakovom Fakom.