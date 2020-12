Ana Gros & Co. v lov na top 12

Na Danskem se je začelo prvo veliko mednarodno tekmovanje z žogo v koronskem obdobju, 14. evropsko prvenstvo za rokometašice. Na njem sodeluje tudi Slovenija, ki se bo nocoj pomerila z gostiteljicami turnirja. Bodo selektor Uroš Bregar in njegova dekleta pripravili presenečenje?



Tekma med Dansko in Slovenijo se bo v Jyske Bank Boxen (12.500 sedežev, zaradi covida-19 je lahko prisotnih največ 500 gledalcev) začela ob 20.30, pred tem bo ob 18.15 prva tekma v skupini A med branilkami naslova iz Francije in Črnogorkami. To je edina skupina s tremi evropskimi prvaki, zato je od Slovenk težko zahtevati napredovanje v glavni del, v katerem so bile nazadnje na EP 2004, ko so z 9. mestom dosegle najboljši rezultat v dosedanjih šestih nastopih na euru. Če bi jim ga uspelo izboljšati, bi bil to velik podvig in najboljša napoved za naslednje EP, ki ga bodo čez dve leti gostile Slovenija, Severna Makedonija in Črna gora. Takrat bo euro tudi prvič potekal s 24 in ne več 16 reprezentancami. V Sloveniji ga bosta gostila Celje in Ljubljana, odločilni boji za kolajne bodo v Stožicah.



A vrnimo se v sedanjost. Bregar je na sever Evrope odpeljal vseh 19 rokometašic, ki jih je imel na pripravah v Laškem. Dobra novica je, da so vsi v slovenskem taboru že trikrat opravili test na koronavirus in bili vselej negativni, torej lahko pozitivno gledajo naprej. Bregar bo tako pogrešal samo krožno napadalko Anejo Beganović, ki je ostala doma v karanteni. Ima zanimivo mešanico mladosti in izkušenj. Zunanja linija s kapetanko Ano Gros, najboljšo strelko lige prvakinj, Tjašo Stanko, Nino Zulić, Nino Žabjek ter povratnicama Barbaro Lazović in Elizabeth Omoregie še nikdar ni bila močnejša, Slovenke pa so »tanke« na krilih in na črti (Nataša Ljepoja, Valentina Klemenčič), neznanka je forma vseh treh vratark, veteranke Branke Zec, Amre Pandžić in mlade Maje Vojnović. Bregar razmišlja, da bi na desno krilo občasno postavil Grosovo ali Lazovićevo, verjetno slednjo, s čimer bi dobil močnejšo obrambo, ob tem pa bi lahko vzdrževal visok ritem, saj mu ne bi bilo treba med igro menjavati igralk. Favoriti Norveška, Rusija, Francija Na stavnicah najvišje kotirajo Norveška, Rusija, Francija in Nizozemska, Slovenke so na 13. mestu, malo za Črnogorkami, ki so doživele precej sprememb in so si za glavni cilj zastavile olimpijski nastop v Tokiu, v ta namen so tudi tik pred zdajci pripeljali danskega selektorja Kima Rasmussena. Ker se v glavni del uvrstijo po tri reprezentance, je najbolj verjetno, da bo o tretjem mestu odločila torkova tekma med Slovenijo in Črno goro. Vmes se bodo Slovenke v nedeljo merile s Francijo.



Današnja tekmica Danska je imela že boljše čase, ko je bila danska liga najmočnejša z Viborgom in Slagelsejem. Danke so bile evropske prvakinje v letih 1994, 1996 in 2002. Zdaj je najbolj znana igralka selektorja Jesperja Jensena zvezdnica evropskega prvaka Györa Anne Mette Hansen. S Stankovo v Metzu igra Louise Burgaard, z Grosovo v Brestu vratarka Sandra Toft.