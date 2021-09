Ameriški zmaj po receptu Dončića

Ko gre za izkušnje s košarko na drugi strani luže, jih kmalu 32-letnemu ameriškemu organizatorju igre Jacobu Pullenu ne manjka. Potem ko je kot najboljši strelec v zgodovini univerze Kansas State profesionalno kariero začel v italijanski Bielli, ga je pot zanesla celo v Jeruzalem in Teheran pa tudi v Barcelono, Sevillo in Bologno. Dvakrat je oblekel dres zagrebške Cedevite, nazadnje pa je igral za Mornar. V obeh sezonah v Zagrebu si je prislužil uvrstitev v najboljšo peterko lige ABA, tudi zato so mu stari znanci iz uprave Cedevite Olimpije brez razmišljanja ponudili priložnost še v Ljubljani. »Spomnim se časov, ko je Olimpija igrala v evroligi. V moji prvi sezoni v Evropi sta zanjo igrala Danny Green in Deon Thompson, to je bila sezona lockouta v ligi NBA,« novo okolje že zdaj odlično pozna Američan, ki je veliko informacij dobil tudi od bratov Uroša in Marka Lukovića, s katerim si je delil slačilnico v Baru. Marko je v Sloveniji igral za Krko in Koper. »Dobro poznam Olimpijo tudi po njuni zaslugi. Veliko vem o zgodovini kluba in igranju v evroligi, to pa je tudi naš cilj – da se nekoč vrnemo in spet napolnimo tisto dvorano z 10.000 gledalci, pred katerimi je težko igrati. To bi bilo izjemno, naša dvorana pa bi spet postala priljubljeno zbirališče,« dodaja Pullen, ki je v sezoni pri Barceloni igral tudi z Erazmom Lorbkom in se, kot je priznal, zelo veliko naučil pod taktirko nesojenega slovenskega selektorja Xavija Pascuala. Da je tako in drugače že dolgo povezan s slovensko košarko, je poskrbel tudi Igor Kokoškov, ki ga je povabil v reprezentanco Gruzije za kvalifikacije pred EP 2013, ki ga je gostila Slovenija. Pullen po odličnih strelskih predstavah nato na tekmah skupinskega dela v Celju ni igral, se je pa pod taktirko Kokoškova s Slovenci pomeril na EP 2015 in moral v Zagrebu priznati premoč izbrancem Jureta Zdovca z 68:79. Kokoškov je nekaj mesecev kasneje sedel na slovensko klop in začel obdobje nepozabnih uspehov. Luka je nekaj posebnega »Gledal sem skoraj vse tekme na olimpijskih igrah. Ne le Dončić … Luka je Luka, je nekaj posebnega, a vsi drugi so prav tako igrali izvrstno, od Eda Murića, Jake Blažiča do Žige Dimca. Fantje so sprejeli svoje vloge in opravili delo. Upamo, da bo to letos uspelo tudi nam, da bi fantje spoznali, kaj delajo najbolje, in to tudi počeli,« si želi Pullen tokijski recept prenesti tudi v zmajevo gnezdo. Pričakovanja so visoka, z njegovimi 15 točkami so Ljubljančani sezono začeli z osvojitvijo superpokala na obračunu s Krko. Poleg domačih trofej v klubu napovedujejo boj za naslov v ligi ABA, medtem ko evropski pokal prinaša merjenje moči z uglednimi tekmeci, kot sta Virtus in Valencia. »Slovenska košarka se izboljšuje iz leta v leto. Mi pa si želimo osvajati trofejo za trofejo. Če bi na slovenskem prizorišču izgubili kakšen naslov, bi bilo to razočaranje. Tega si ne želimo,« je ambiciozen Pullen, takšni pa so tudi načrti kluba. »Mislim, da je to dobro. Tako lahko nekaj loviš, z izkušeno ekipo pa lahko letvico postavimo visoko,« je prepričan chicaški as.

