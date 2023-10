Aluminijev obliž za ferski nokavt

Tretja zaušnica v konferenčni ligi in najbolj boleča doslej je razkrila, da bo Olimpija tudi pod taktirko novega trenerja Zorana Zeljkovića trpela. V Torshavnu je prvak Ferskih otokov Klaksvik v mrežo zeleno-belih poslal tri žoge (Rene Joensen 30., Pall Klettskard 44., Jakup Andreasen 54.) in Ljubljančane prizemljil na zadnjem mestu skupine brez točk in brez gola. S to ne prav prijetno popotnico bodo zeleno-beli šli v 14. krog 1. SNL, ki sta ga sinoči odprla vodilno Celje in Domžale.

Koper: Koper – Bravo (sobota, sodnik Božo Kondić, 17.30): Koprčani so ušli soboški »bunkerjevi« zanki in preživeli prvo bitko pod trenerjem Safetom Hadžićem. To je bil le prvi del trenerske predaje posla, nadaljevanje prenosa vodenja bo nemara še zahtevnejše. Šiškarji so dobri in neugodni, doma sicer veliko bolj kot v gosteh.

Maribor: Maribor – Rogaška (Martin Matoša, 20.15): Ali Ante Šimundža že obžaluje vrnitev v Ljudski vrt? Še ne, četudi bi lahko upošteval nepisano pravilo, da trenerska vrnitev na prizorišče sreče ali nesreče ni najboljša izbira. Manjka mu še dober material, ki ga še nima na voljo v izobilju. A za točke proti zadnjim ga ne potrebuje prav veliko.

Domžale: Kalcer Radomlje – Mura (nedelja, Mateo Tozan, 15.00): Mala šala je Mura za Oliverja Bogatinova. Radomeljski trener je, ko ima na voljo večino najboljših igralcev, najspretnejši »obrtnik« med trenerji. Tudi za kolega Vladimirja Vermezovića, ki s puhlicami še prepričuje soboške naivce, da so na dobri poti. Seveda, z bunkerjem (!?) v Fazaneriji!

Ljubljana: Olimpija – Aluminij (Alen Borošak, 17.30): Vse izhaja iz pravilne ocene stanja. Zeljković je v Evropi naivno padel v Domžalah. Če je mislil, da je Olimpija premagala lokalnega tekmeca, se je zmotil. Domžalski napadalec Danijel Šturm je bil zeleno-beli »junak« s svojim zgrešenimi zicerji. Jorge Silva in David Sualehe ali Aljaž Krefl in Justas Lasickas? Je to vprašanje? Trener je podcenil Portugalce in njihov vpliv v znanju. Imajo ga preveč za SNL, le voditi in usmerjati jih je treba znati. Če se jim sploh da igrati v SNL. Izzivov ima ZZ več kot preveč, izkušenj še premalo.