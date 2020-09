Alpski preizkus za Rogliča in Pogačarja

Karavana kolesarjev bo na dirki po Franciji danes zavila v Alpe. Tam jih pred prostim dnem čaka zahtevna 15. etapa z gorskim ciljem na Grand Colombier. Doslej sta imela v vzponih največ uspeha vodilna kolesarja na Touru, Slovencain Tadej Pogačar, ki bosta tudi danes skušala streti pretežno kolumbijske zasledovalce.Tridesetletni Roglič (Jumbo-Visma), ki bo šesti dan zapovrstjo nosil rumeno majico, in devet let mlajši Pogačar (UAE Team Emirates), ki si bo petič nadel belo majico najboljšega mladega kolesarja, sta v 13. etapi z gorskim ciljem na prelazu Peyrol tekmecem pokazala, kdo je glavni na Touru.Tudi današnja etapa z začetkom v Lyonu in ciljem na Grand Colombierju 174,5 kilometra kasneje bi lahko bila pisana na kožo slovenskima zvezdnikoma.V skupni razvrstitvi ima Roglič 44 sekund prednosti pred Pogačarjem, slednji pa ima 15 sekund naskoka pred Kolumbijcem Eganom Bernalom (Ineos Grenadiers). Lanski zmagovalec dirke po Franciji je v 13. etapi pokazal določene slabosti, kar pred Alpami ne obeta nič dobrega za 23-letnika iz Bogote.A Bernal ni edina kolumbijska nevarnost za dvojno slovensko zmago. Sledijo mu namreč trije rojaki, Rigoberto Uran (EF Pro Cycling), Nairo Quintana (Arkea Samsic) in Miguel Angel Lopez (Astana), ki upajo na slab dan zvezdniškega slovenskega dvojca, ki je v soboto krasil naslovnico slovitega L'Equipa.Če bi se zgodba ponovila v ponedeljkovi izdaji francoskega časnika, to ne bi bilo presenečenje. Vprašanje je le, kdaj se bosta Roglič in Pogačar neposredno udarila v boju za rumeno majico.Lepa priložnost za to se ponuja že na treh vzponih v zadnjih 76 kilometrih današnje etape. Kolesarje namreč v zadnjem delu čaka kar 35,4 kilometra vzponov in le malenkost manj kot 2900 višinskih metrov, ki jih bo treba premagati v zelo kratkem času.