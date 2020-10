Alpska liga je naša realnost

Nova hokejska sezona, zdaj v posebnih razmerah, je odprla svoja vrata. Danes jih bo še alpska liga (AHL) z velikim slovenskim derbijem Olimpije in Jesenic (Tivoli, 17.30). Dejan Kontrec, eden naših vodilnih hokejistov v samostojni Sloveniji, je adrenalin derbija pogosto doživljal na ledu, zdaj je prvi operativec hokejske zveze.



Sezona se je začela, resda z zamudo in na pokalnem turnirju brez občinstva, pa vseeno. Kakšne so prve ocene z vašega zornega kota?

»Vsi skupaj v hokejskem svetu smo dejansko lahko veseli, da je vse skupaj oživelo. Veste, najslabše je, ko se zgodba povsem ustavi. Vem, še bolje bo takrat, ko se bodo povsem vrnili gledalci na tribune, a vsaj pri nas, tudi v primeru tega uvodnega derbija v alpski ligi, se lahko veselimo, da imamo hokejsko televizijo, tako da lahko vsaj v domačem okolju spremljamo tekme.«



Sicer zdaj predvsem ljubljanski klub ne skriva želje po skoku v višji ligaški razred?

»To pa je precej bolj zahtevno in zapleteno, kot si marsikdo misli. Najprej se moramo ozreti k poglavitni razliki: ICEHL oz. nekdanjo EBEL vodijo klubi, AHL pa tri nacionalne zveze. Pri prvi gre za izrazito komercialno naravnan projekt, zato so tudi vložki neprimerljivo višji. Le pomislite, kakšen je razpon med alpsko ligo, za katero pristojbina znaša 15.000 evrov, in to novo ICEHL z 250.000 evri prijavnine.«



Pa lahko tu pomaga HZS?

»Po svojih močeh. Kot smo nekoč na Dunaj poslali pismo podpore za Jesenice, smo ga zdaj tudi za Olimpijo. Pogovarjamo se, prilagajamo razmeram, v komercialno naravnanem tekmovanju pa so seveda ključne finance.«



Alpska liga tako ostaja sedanja slovenska hokejska realnost: na današnjo soboto jo bodo odprli zmaji in železarji v nadaljevanju dolgoletnega medsebojnega prestiža, zanimiv je ta uvod v sezono na poletni ligi in turnirju za pokal HZS, kajne?

»Ta naš derbi je res posebna zgodba, prav veselim se tudi sobotne premiere v AHL. Spominjam se svojih časov na ledu in resnice o tem, da je pogosto zmagal tisti, ki mu pred tekmo ni pripadla vloga favorita. To se zdaj ponavlja, predvsem tekma poletne lige na Bledu mi je bila po dinamiki za uvod v sezono zelo všeč. Jeseničani so imeli obakrat, torej tudi v polfinalu pokala, zelo zanesljivega Žana Usa v vratih, obenem pa se je izkazalo pravilo v športu, da je pogosto lažje napadati iz ozadja. Favorit se bremenu ne more izogniti.«



Pri Olimpiji so odstavili trenerja Iva Jana. Kako vi gledate nanj, potem ko ste tudi pri HZS lani ravnali podobno, ker z reprezentanco na SP v Kazahstanu ni uresničil cilja vrnitve v najvišji razred ...

»Najprej bi podčrtal posebnost slovenskega hokejskega prostora in svojo usmeritev k temu, da ključna mesta pri vodenju reprezentanc pripadajo domači stroki. O tem, da Ivo ve veliko o hokeju, ni nobenih dvomov. Edini spodrsljaj, ki si ga je privoščil tako zdaj pri Olimpiji kot lani pri izbrani vrsti, je bil, da ni imel mentorja v strokovnem štabu. V tem primeru so zelo pomembni sodelavci na klopi.«