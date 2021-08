Aljaž med osmoljenci poletja 2021

Pogled na slovensko obalo zdaj ponuja prepoznavno avgustovsko gnečo, ko pa bodo v prvih šolskih dneh brezskrbne počitnice le še spomin, iz Portoroža vrvež še ne bo povsem izginil. Tudi september bo lep, še posebno za številne ljubitelje tenisa, saj se bo v že dolgo prepoznavni areni v Luciji predstavila slovenska teniška smetana. Če jim je le ne bodo zagodle poškodbe, kot so jo nazadnje našemu vodilnemu igralcu Aljažu Bedenetu.



Seveda ni nikakršnega presenečenja v tem, da naša teniška srenja, vključno z omenjenim akterjem, že nestrpno odšteva do predstave s Paragvajem. Gre za preloženi dvoboj druge svetovne skupine Davisovega pokala iz pandemijskega lanskega leta, v Portorožu bi se morali 17. in 18. septembra zbrati vidni slovenski aduti z jasnim ciljem zmage. Zataknilo pa se je prav pri najboljšem: Bedene je osmoljenec poletja 2021.



Po vrnitvi iz Wimbledona mu je testiranje pokazalo okužbo s koronavirusom, zato je moral počivati. Ko se je vrnil na igrišče, se mu je obnovila moteča poškodba zapestja. Nič ni bilo z načrtovanim uvodom v severnoameriško turnejo, zdaj je želja iz športnega zornega kota jasna: rad bi bil nared za dvoboj v Davisovem pokalu. V središču slovenskega obmorskega turizma bo živahno ves teden od 13. septembra naprej. Na to prizorišče se namreč po desetletju vrača turnir WTA, tokrat celo v višjem razredu, kot so sprva predvidevali prireditelji. A nenavadni dnevi zloveščega virusa so tudi v športnem koledarju od marca lani spremenili marsikaj in tako botrovali odpovedi nekaterih turnirjev po svetu.



Portoroškim prirediteljem se je razgrnila možnost navzočnosti močnejše konkurence, morda celo katere od igralk iz elitne deseterice. Vsekakor pa gre pričakovati nastop Tamare Zidanšek, letos polfinalistke Roland-Garrosa, zanimivo je razmišljanje tudi obetavne Kaje Juvan: »Ob tem času je tudi turnir v Luksemburgu, verjamem pa, da je naša Obala za teniške igralke bolj privlačna, zato menim, da bi se vsaj nekatere lahko odločile za prihod v Portorož.« Odpovedal tudi Nadal Lep del svetovne elite se je prejšnji teden zbral v Cincinattiju, kjer pa ni bilo nikogar od udarne zvezdniške trojice: Novak Đoković ni skrival potrtosti ob slovesu od Tokia brez olimpijske kolajne, Roger Federer se po dveh operacijah kolena nikakor ne more vrniti na nekdanjo raven in je zdaj pred njim še tretji poseg, nazadnje je številne privržence razžalostil še Rafael Nadal. »Bolečine mi že več let povzročajo težave, zato moram stopalu nameniti počitek,« je sporočil Španec. Siniša Uroševič

