Alen Omić se vrača, selektor vpoklical izkušenega centra

Prvi dnevi reprezentančnega poletja v slovenskem taboru niso minili nič kaj mirno. Vlatko Čančar in Josh Nebo sta spodrezala krila izbrani vrsti in optimizem javnosti, zveza pa je v kriznem položaju potegnila edino pravo (in smiselno) potezo.

S kovčkom in košarkarskimi supergami je v četrtek zjutraj v dvorano Stožice vkorakal Alen Omić, ki bo po burnih devetih letih znova oblekel slovenski dres. Priložnosti za igro z Luko Dončićem se pač ne zavrne.

Vzdušje na začetku tedna je bilo med trenerskim štabom še nekoliko napeto, brez dveh nosilcev igre so se selektorju Aleksandru Sekuliću podrli načrti.

»Pripravljal sem se, da bom mogoče brez enega ključnega člena, brez dveh bo težko, cel štab se bo moral hitro odzvati in se prilagoditi«, je po odpovedi Čančarja in Neba pojasnjeval selektor, ko je stopil pred mikrofone. Na položaju krilnega centra in centra je zazevala velika praznina in čeprav ne Sekulić in ne predsednik Matej Erjavec nista želela za položaj kriviti milanske Olimpie, je dejstvo, da bi vsaj v primeru Neba odločitev lahko sprejeli veliko prej.

15 točk in 9 skokov je na zadnji tekmi za Slovenijo dosegel Alen Omić.

Omić preteklih zamer ni pogreval

Tako je Alen Omić slab mesec dni pred EP znova postal del slovenske reprezentance. Po dolgih devetih letih, nazadnje je barve Slovenije branil 17. septembra 2016 in proti Ukrajini dosegel 15 točk in devet skokov. Naslednje poletje je prednost na mestu naturaliziranega košarkarja dobil Anthony Randolph in Slovenija je osvojila naslov evropskih prvakov v Carigradu … Nekaj hude krvi je bilo, a Omić preteklih zamer ni pogreval, nagrada pa je prišla ob pravem času.

»Čeprav sem za Slovenijo že igral, se počutim, kot bi bil prvič del reprezentance. Seveda se moram dokazati štabu, komaj čakam, da zaigram s soigralci,« je ob vpoklicu povedal Omić. Priložnost zanj prihaja v obdobju, ko išče novega delodajalca, v slovenski izbrani vrsti si košarkar, ki je spomladi z Budućnostjo igral v finalu lige ABA, lahko obeta vlogo vlogo prvega centra. In plodno sodelovanje z Dončićem, ki komaj čaka na visoko tarčo nad obročem.