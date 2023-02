Albert Riera: To je to!

Olimpijin trener Albert Riera se je poklonil svojim igralcem za fantastično predstavo v prvem derbiju 24. kroga 1. SNL na vroči Bonifiki proti Kopru. Zeleno-beli so v prvih 45 minutah uprizorili spektakularen šov (0:0), v drugem polčasu praktično igro. Z golom Maria Kvesića so popravili smolo iz prvega polčasa, ko so štirikrat zatresli okvir vrat in zgrešili enajstmetrovko (Kvesić). Z igro so dali vedeti, da je naslov prvaka že oddan. Derbi je imel tri polčase. Prva dva sta bila nogometna, tretji je že dišal po črni kroniki in se je začel po koncu dvoboja. Sprožil ga je vse bolj jezični Španec. »Rad komentira vse počez. Naj se ukvarja s seboj, ni spil pameti vsega sveta,« je bil vidno razrvan trener Kopra Zoran Zeljković. Zavrnil je stisk roke z Riero. Ljubljančan res preživlja najtežje trenutke na koprski klopi, na kateri po porazu proti Radomljam ni več dveh pomočnikov, Denisa Halilovića in Jake Štromajerja. Dopolnili so jo z nekdanjim občasnim reprezentantom Džengisom Čavuševićem.

V hodnikih so se nadirali

V hodnikih pod tribuno so se z verige strgali najbolj jezni. Predsednik Kopra Ante Guberac je nahrulil sodnika Mateja Juga, ker naj ne bi imel enakih meril (ni pa oškodoval nikogar), a je bil s svojim značilnim načinom zelo izzivalen. Potem so se med seboj in k sreči le sočno iz oči v oči nadirali še nogometaši in drugo osebje. »Igralci in klop so skakali, pritoževali so se. Povedal sem jim le, da ni bilo mogoče videti, kaj se je zgodilo. Bilo je 60 m od nas,« je pojasnil Riera, kako je prišlo do trka in se povlekel ter obljubil, da bo odslej v podobnih primerih tiho in bo skrbel le za svoje, fantastično moštvo.

Prva liga Telemach Olimpija 24 18 3 3 46:22 57 Maribor 24 13 4 7 51:28 43 Celje 24 11 8 5 36:29 41 Domžale 24 10 8 6 36:29 38 Koper 24 10 6 8 34:24 36 Mura 24 8 10 6 34:29 34 Bravo 24 6 5 13 21:24 23 Radomlje 24 3 10 11 18:44 19 Tabor 24 3 9 12 22:50 18 Gorica 24 2 9 13 20:39 15

»Pokazali smo, kako se igra, kako premagati tekmeca. 1:0 je le izid, način, kako so igrali, uh ... To je to,« Riera ni mogel skriti navdušenja nad šovom. »Pogrešam še 20 minut, 60 povezanih podaj, več golov. Igrišče ni vedno najboljše, zato je treba biti kdaj tudi bolj taktičen. Izid je bil tesen, a, saj ste videli, kako igralci razumejo igro, kako jo ustvarjajo,« je v skoraj popolni Olimpiji in sijajni igri Svita Sešlarja, Đorđeja Crnomarkovića, Marcela Ratnika, Matevža Vidovška, Kvesića ... užival njen ključni arhitekt.