Albert Riera pomni šišenski nokavt

Ko je Olimpija nazadnje gostovala v Spodnji Šiški, je stopila na rušilno mino. Pol ducata žog (6:1) je končalo v njeni mreži, toda pomembnejši je bil njen odziv v naslednjem krogu, v derbiju z Mariborom. Zmagala je (1:0). Tudi jutrišnje gostovanje v 30. krogu 1. SNL je le predigra za veliki derbi naslednjo nedeljo, ko bodo Albert Riera in njegovi zeleno-beli nogometaši proti največjim tekmecem lahko potrdili šampionsko zvezdico. Če bodo osvojili šišensko trdnjavo.

Ljubljanski selektorji so tudi že v polnem ritmu, ko gre za sestavljanje moštva za prihodnjo sezono. Po vsej verjetnosti se bo začela brez Španca na trenerskem stolčku, saj že ima bolj privlačne ponudbe in predvsem podprte z zajetnejšo plačo. »Težko ga bomo prepričali in tudi ne bi imelo smisla, da bi mu onemogočali odhod, če bo imel krepko višjo plačo,« je že pred časom priznal direktor Olimpije Igor Barišić. Morebitni novi zeleno-beli trener bi prišel zunaj področja nekdanje skupne države.

Na vidiku tudi pokalni veliki derbi Po triurni srhljivki in strelih z bele točke so nogometaši Olimpije v četrtfinalu pokala Pivovarna Union premagali Celje s 6:5 (0:0). Odločila je enajsta serija strelov. Zeleno-belim in vijoličnim je šel na roke tudi polfinalni žreb. Olimpija bo 26. t. m. doma gostila Aluminij, Maribor bo igral v gosteh pri Kety Emmi&Impol Bistrici. Finale bo 6. maja v Celju.

Zadnja v Murski Soboti Pari 30. kroga, danes: CB24 Tabor – Domžale (15), Kalcer Radomlje – Gorica (17.30), Maribor – Koper (20.15); ponedeljek: Bravo – Olimpija (15), Mura – Celje (17.30); vrstni red: Olimpija 66, Maribor 51, Celje 48, Koper 46, Domžale 43, Mura 42, Bravo in Radomlje po 27, Gorica 22, Tabor 20.

Lovijo milijone evrov

Po razburljivih pokalnih tekmah sredi tedna bo tudi ta vikend v znamenju pomembnih tekem, še posebej za vstop v evropsko tekmovanje. Mariborčani imajo najboljše izhodišče od petih kandidatov, med katerimi so tudi Koprčani, ki v Ljudski vrt prihajajo s popotnico pokalnega poraza v Kidričevem. Presenetljivega? Koprčani dobro pomnijo lanski finiš sezone in lov za dvema lovorikama. Zaradi pokalne so morda izgubili ligaško prav z Mariborčani, ki se v največji meri ukvarjajo le š s tem, kako iztržiti čim več milijonov evrov za »bombarderja« Žana Vipotnika. Druga evropska bitka je tudi zadnja tekma tega kroga. V Fazaneriji bije zadnja ura, trener Dejan Grabić, ki je že našel formulo za stretje zeleno-belih in vijoličnih, a ostal praznih rok s Koprčani, proti Celjanom nima izbire. Šteje le zmaga.

Tudi na dnu je vroče, Radomljani z Goričani storijo lahko odločilen korak k obstanku brez stresnih dodatnih kvalifikacij, ki bi se jim radi izognili tudi Goričani. V 2. SNL namreč drugouvrščeni – najbrž Aluminij ali pa Rogaška – ne bo mačji kašelj. V najslabšem položaju so Kraševci, ki igrajo bolje od števila točk, a so bili prevečkrat osmoljenci. Domžalčani iz ozadja napadajo Evropo.