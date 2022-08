Albert Riera je bil prvič jezen

Ob Olimpijini sedmi zaporedni zmagi se je prvič ujezil tudi trener Albert Riera. Zeleno-beli so bili sicer kljub tesnemu uspehu prepričljivi zmagovalci dvoboja proti Radomljanom, a v zadnjih minutah so s preveč lahkomiselno igro dopustili tekmecem, da so prvi v sezoni v 630. minuti – upoštevajoč le 90 minut tekem brez sodnikovih dodatkov – zatresli mrežo Ljubljančanov. To se je z bele točke posrečilo Sandiju Nuhanoviću v sodnikovem dodatku, v katerega so Mustafa Nukić (strelec za 1:0), Mario Kvesić (povišal na 2:0) in drugi zeleno-beli igralci prišli s prednostjo dveh golov in od 64. minute tudi z igralcem več po zasluženi izključitvi Luke Gučka po prekršku za enajstmetrovko. V vratih pa ni bilo nepremagljivega in poškodovanega Matevža Vidovška, zamenjal ga je Denis Pintol. Kaj je zmotilo vselej umirjenega Majorčana? »Krivda je moja. Z menjavami igralcev sem porušil ritem, prišlo je do nekaj menjav igralnih položajev in iskali smo tretji gol. S tem pa sem verjetno zmedel igralce. Izgubili smo večjo posest žoge in nismo vedeli, kaj z njo početi. Radomljani so igrali bolje z desetimi igralci kot z enajstimi,« je Riera prevzel odgovornost za neprepričljiv zaključek tekme.

Kotnik spet zadel

Ni bil prepričljiv, le gosposko se je izognil oceni igre rezervistov. Z ležernostjo ali malce neodgovorno igro sta odstopala rezervista in posredni krivec za enajstmetrovko Almedin Ziljkić ter s preveč izgubljenimi žogami Rui Pedro. Po porazu v derbiju so prvi Olimpijini zasledovalci ostali Koprčani. V Domžalah jim ni šlo vse po načrtih kljub premoči in lepim priložnostim, dokler ni v zaključku tekme Andrej Kotnik znova prevzel režiserske vloge v svoje noge. Dosegel je šesti prvenstveni gol in potrdil prvo mesto na lestvici strelcev.

Maribor le zmagal Izidi 7. kroga 1. SNL – Olimpija: Kalcer Radomlje 2:0 (Mustafa Nukić 25., Mario Kvesić 65., 11-m; Sandi Nuhanović 90., 11-m; rdeči karton: Luka Guček 64., Radomlje); Domžale: Koper 0:2 (Andrej Kotnik 90., Anis Jašaragić 90.); Mura: Maribor 0:1 (Roko Baturina 75.); Celje: Gorica 1:0 (Vasilije Janjičić 95., 11-m); CB24 Tabor: Bravo 0:4 (Almin Kurtović 6., Martin Kramarič 56., Nsana Simon 69., Luka Štor 73.; rdeči karton: Žiga Ovsenek, Tabor, 90.). Pari 8. kroga: Gorica – Mura, Koper – Celje (oba 2. septembra), Maribor – CB24 Tabor (3. september), Olimpija – Domžale (4. september), Kalcer Radomlje – Bravo (5. september).