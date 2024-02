33 točk Luke Dončića premalo, niz Dallasa prekinjen (VIDEO)

Košarkarji Dallas Mavericks so v Indianapolisu končali zmagoviti niz sedmih zaporednih uspehov v ligi NBA. Indiana Pacers so namreč v domači dvorani zmagali s 133:111, čeprav je prvi zvezdnik teksaške ekipe, Slovenec Luka Dončić dosegel 33 točk, Kyrie Irving pa 29.

A gostitelji so zadeli kar 14 trojk, Myles Turner je prav tako dosegel 33 točk, Tyrese Haliburton pa je k zmagi dodal 17 točk in deset podaj.

Dončić, vodilni v prvenstvu NBA s povprečjem 34,3 točke na tekmo to sezono, je tekmo začel odločno in zadel prvih osem od desetih točk Dallasa, v prvem polčasu pa je dosegel 25 točk. Skupno je 33 točkam dodal še po šest skokov in podaj.

Trener Indiane Rick Carlisle je bil po tekmi poln hvale na račun slovenskega zvezdnika. Vnovič ga je označil za bodočega MVP lige, kar je že avgusta napovedal za DallasBasketball.com.