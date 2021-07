18-letnik senzacionalno do zlata, čeprav se je komaj prebil v finale (VIDEO)

18-letni tunizijski plavalecje osvojil zlato odličje na 400 metrov prosto. Zmagal je s časom 3:43,36. Odličje srebrnega leska je osvojil Avstralec(+ 0,16), bronasto pa Američan(+ 0,58).O tem, kako senzacionalna je njegova zmaga, govori podatek, da je Hafnaoui plaval na progi številka 8, torej da se je kot zadnji uvrstil v finale. Tunizijec je zaostajal, a je v zadnjih 50 metrih nadoknadil 40 stotink sekunde. Hafnaoui je tekmo končal v času 3:43,36, skoraj dve in pol sekunde hitreje kot v kvalifikacijah in postal šele tretji plavalec v zgodovini, ki je osvojil zlato s proge številka 8. To je za Tunizijo prvo zlato v tej disciplini in tretje v plavanju nasploh.»Preprosto ne morem verjeti. To je uresničitev vseh mojih sanj. Nikoli v življenju nisem plaval bolje kot sedaj. Svojo medaljo posvečam materi, očetu in sestram. Želim, da so ponosni name.« Hafnaoui je v Tokio prispel kot 17. plavalec na lestvici Fine.