17 kandidatov za celjski milijon

Celtic ali Astana, Crvena zvezda ali Slovan, Sarajevo ali Šerif? Ali še enajst drugih nogometnih prvakov. Pri slovenskem šampionu Celju že delajo analize in z velikimi pričakovanjem čakajo na dan D, 9. avgust, ko bodo izvedeli, kdo bo njihov tekmec v 1. kolu kvalifikacij za ligo prvakov. In kje bodo igrali tekmo, ki jih lahko približa prvemu evropskemu milijonu evrov.

Poleti 2015 je Celje zadnjič preizkusilo svoje evropske moči, ko je v 1. kolu kvalifikacij naletelo na premočnega tekmeca v poljskem Slasku (0:1, 1:3). Tudi zaradi svojega slabšega evropskega koeficienta je Celje uvrščeno v slabšo skupino sedemnajstih prvakov, čeprav je Slovenija od 55 držav na lestvici prvenstev 32., eno mesto višje od, na primer, Madžarske. Ta v primerjavi s Slovenijo vsako leto vlaga na desetine milijonov evrov v najbolj priljubljeno in razširjeno športno panogo na svetu, z gradnjo sodobnih objektov v zadnjih letih pa je razmerje še veliko bolj v prid naše vzhodne sosede v stotinah milijonov evrov.

Na klubski lestvici je od slovenskih klubov najvišje Maribor, ki zaseda 108. mesto s koeficientom 14.000, sledijo pa: 95. Domžale 5750, 231. Olimpija 5250, 355. Mura 1000, 356. Rudar 1500, 357. Gorica 0,750, 358. Koper 0,500, 359. Celje 0,250. Slovenski prvak bo pri žrebu potreboval zvrhano mero sreče, da bo med sedemnajsterico možnih tekmecev na kroglici ime kluba, proti kateremu bo lahko upal tudi na presenečenje oziroma na senzacijo. Še najbližje podvigu, še posebno letos, ker ne bo dveh tekem, temveč le ena, in še ta na nevtralnem igrišču, bi lahko bilo Celje proti moštvom iz držav nekdanje Sovjetske zveze, kot so Qarabag (Azerbajdžan), Astana (Kazahstan), Šerif (Moldavija), Dinamo Tbilisi (Gruzija), Suduva (Litva). Realno so vsi tekmeci favoriti, toda celjska priložnost je prav ena tekma. Prvi evropski milijon evrov? Prav razvrstitev skupin na boljše in slabše prvake razkriva, kako hud spodrsljaj si je na zadnji prvenstveni tekmi privoščila Olimpija in na kako lahek način je izgubila najmanj milijon evrov. Če bi bila prvak, bi se s svojim koeficientom uvrstila v skupino 17 nosilcev in bi, upoštevajoč, da bi napredovala, kar se ji sicer v zadnjih dveh naskokih na ligo prvakov ni posrečilo (v 1. kolu kvalifikacij sta jo izločila Trenčin in Qarabag), lahko računala na zajetnejši iztržek. Nazadnje, ko je bila leta 2018 z Ilijo Stolico na klopi neuspešna v 1. kolu kvalifikacij za LP in jo je nato njegov pomočnik Aleksandar Linta popeljal do zadnjega kola kvalifikacij za evropsko ligo in dvobojev s slovaškim Spartakom iz Trnave (0:2, 1:1), je bil njen iztržek 1,2 milijona evrov. Slovenskemu nogometnemu prvaku nastop v 1. kolu kvalifikacij za ligo prvakov prinaša vsaj 280.000 evrov, preboj v 2. kolo bi mu navrgel dodatnih 380.000. O sanjskem dosežku, uvrstitvi v LP, in samo prvem nagradnem znesku 15,250.000 evrov – sledili bi mu še drugi prihodki – pa raje ne bi.​



Možni tekmeci: Celtic, Astana, Ludogorec, Crvena zvezda, Qarabag, Legia, Maccabi Tel Aviv, Molde, Šerif, Ferencvaros, Dundalk, Slovan Bratislava, Omonia, Sarajevo, Dinamo Tbilisi, romunski prvak še ni znan.