Šok za angleški nogomet: nekdanja zvezdnica ima le še nekaj mesecev življenja

Nekdanja angleška nogometna vratarka Amy Carr, ki je igrala za Arsenal, Chelsea in Reading, je razkrila, da ji zdravniki napovedujejo le še šest do devet mesecev življenja.

Amy se je leta 2015 zgrudila v spalnici, ko je zagledala pajka. Zdravniki so sprva menili, da je šlo za panično reakcijo zaradi strahu, a kmalu je doživela še dve omedlevici v fitnesu. Po preiskavah so ji odkrili možganski tumor – astrocitom četrte stopnje, velik kot žogica za golf.

Sledili so operacija, radioterapija in kemoterapija, Amy pa je po zdravljenju verjela, da je bolezen premagana. Skoraj desetletje je redno hodila na preglede in živela dokaj normalno življenje.

Grozovito razkritje po desetih letih

Lani, kmalu po rednem letnem pregledu, je začela opažati, da ima zamegljen vid in motnje govora. Na novembrski magnetni resonanci so zdravniki odkrili, da se je tumor vrnil. 15. avgusta so ji sporočili, da je neozdravljivo bolna in da ji preostane le še šest do devet mesecev življenja.

Amy je bila novica še posebej prizadela, ker je bila le nekaj tednov oddaljena od težko pričakovanega 10-dnevnega križarjenja po Neaplju, Firencah in Santoriniju, ki ga je načrtovala s svojo najboljšo prijateljico Lucy Baker. Zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja ni mogla pridobiti potovalnega zavarovanja in je bila prisiljena potovanje odpovedati.

Nogometna zvezdnica je sicer zbrala 16 nastopov za angleško mladinsko reprezentanco in kljub bolezni ostaja aktivna in navdihujoča. Minuli konec tedna je z Lucy in prijatelji prevozila več kot osem kilometrov na skuterju in zbrala okrog 30 tisoč evrov za raziskave možganskih tumorjev.

»Amy je resničen navdih,« pravi Lucy. »Že leta se bori z boleznijo, hkrati pa zbira sredstva in ozavešča javnost o raku možganov. Žalostno je, da ni mogla doživeti potovanja, ki si ga je tako želela.«