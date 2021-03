Slaba novica za Niko Križnar

Avstrijska smučarska skakalka Marita Kramer (258,1 točke) je zanesljiva zmagovalka prve tekme od dveh posamičnih finala svetovnega pokala v Čajkovskem v Rusiji. Najboljša Slovenka je bila Nika Križnar (223,4) na tretjem mestu, kljub stopničkam pa je izgubila vodstvo v skupnem seštevku pokala.



V pokalu ima po današnji predzadnji posamični tekmi sezone 15 točk zaostanka za Japonko Saro Takanaši (234,8 točke), ki je bila danes druga in se še 109. v karieri prebila na oder za zmagovalke. V skupnem seštevku ima na prvem mestu 826 točk, Križnarjeva pa na drugem 811. Kramerjeva, ki je to zimo zmagala še šestič, ima 760 točk.



Po prvi seriji je Japonka zasedala drugo mesto in ubranila položaj, medtem ko je Križnarjeva napadla s petega mesta po nekoliko slabšem prvem skoku. V drugo je skočila 94 metrov, prevzela vodstvo ter pridobila dve mesti.



Še štiri Slovenke so danes osvojile pomembne točke za seštevek pokala narodov, kjer Slovenke lovijo zmago. Špela Rogelj (210,6) je bila druga najboljša Slovenka na šestem mestu. V finalu je napadla z 11. mesta in z odličnim skokom, dolgim 92 m, pridobila nekaj mest.



Druga najboljša slovenska skakalka te sezone, Ema Klinec (187,4), je bila tokrat le 22. Tri mesta pred njo se je uvrstila Urša Bogataj (191,8). Katra Komar (192,2) je prvo od dveh posamičnih tekem končala na 17. mestu.

