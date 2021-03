Septembra v obrambo srebrne kolajne

Med ljubitelji odbojke je še živ spomin na tiste sanjske večere v Stožicah in nato tudi sklepni pariški vikend evropskega prvenstva pred poldrugim letom. Takrat je naša reprezentanca zablestela, premagovala favorizirane tekmice, denimo Poljsko in Rusijo, izgubila pa šele v finalu proti realno močnejši srbski izbrani vrsti.



Pri Evropski odbojkarski zvezi so zaradi znanih razmer v boju z virusom dolgo tehtali glede potrditve letošnjega prvensta stare celine, zdaj pa so le prižgali zeleno luč in ga napovedali od 1. do 19. septembra. Podobno kot v septembru 2019 bo prvenstvo vnovič na prizoriščih različnih držav, tokrat z uvodnim delom v Talinu (Est), Tampereju (Fin), Ostravi (Češ) in Krakovu (Pol). V Gdansku (Pol) in Ostravi bo uvodni del končnice, v Katovicah na poljskem jugu pa finalni del.



Na euru bo nastopilo 24 reprezentanc, Slovenija je med tistimi, ki ima že zagotovljen nastop, žreb skupin bo po koncu kvalifikacij v maju.

