Šah na Norveškem TV-šport

Beli na potezi

Dominguez – Vachier-Lagrave, Saint Louis 2021. Kako lahko beli najhitreje prodre s svojim napadom?

1.De1! Lf6 2.Th6! Db7 3.De6+ in črni se je vdal.

Redni del druge sezone elitne spletne serije v šahu se bo sklenil z devetim turnirjem, ki se bo začel v soboto. Ob obračunih za najvišja mesta bo v ospredju tudi boj za zadnje vstopnice za septembrski finale deseterice, s katerim se bo zaokrožila sezona. Na čelu tokratne zasedbe je spet svetovni prvak, ki je predhodni turnir izpustil zaradi nastopa na svetovnem pokalu.Njegovo odsotnost je izkoristil Američan, ki je slavil tretjo zmago v sezoni in je vodilni v tej kategoriji. Carlsen je zmagal dvakrat, a kljub temu vodi v skupni razvrstitvi, Američan, ki se je letos izkazal za njegovega najresnejšega tekmeca, pa ga teoretično še lahko prehiti na vrhu. Da je spletna turneja z najboljšimi šahisti na svetu postala izjemno priljubljeno tekmovanje, ki bo očitno ostalo stalnica šahovskega koledarja, potrjujeta dve sveži novici, povezani s prihodnjimi izvedbami serije. Še pred zaključkom sezone so namreč objavili datume za prihodnjo, ki se bo začela februarja 2022 in bo trajala do novembra. Hkrati je norveška komercialna televizijska postaja TV2 podpisala pogodbo za pravice do predvajanja naslednjih petih sezon. Kot so sporočili, se šah na Norveškem vse bolj uveljavlja kot priljubljen televizijski šport, zato so odločeni s svojimi prenosi zagotoviti zainteresirani publiki prijazno izkušnjo ogleda.Kar nekako v senci vedno bolj popularnega šahovskega dogajanja na spletu se v St. Louisu zaključuje eden najmočnejših turnirjev v živo letos, ki hkrati predstavlja zaključek šeste sezone elitne serije Grand Chess Tour. Prvi dve tretjini turnirja so najbolj zaznamovali Wesley So,in, ki so bili po šestih krogih v vodstvu s štirimi točkami.Pol točke za njimi je zaostajal prvi nosilec turnirja, ki je imel po dobrem začetku v nadaljevanju obilo razlogov za nezadovoljstvo. V petem krogu iz obetavne pozicije proti Soju ni iztržil več od remija, že v naslednjem pa je moral presenetljivo priznati poraz mlajšemu rojaku. V seštevku turneje vodi So, ki potrjuje odlično formo in mu zelo dobro kaže v boju za končno zmago. Edina zasledovalca z realnimi možnosti, da ga prehitita, sta Francoz Vachier-Lagrave in Azerbajdžanec, ki pa si je v šestih krogih že nabral celo točko zaostanka.