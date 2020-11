Ogrevanje za veliki derbi

Maribor 13 7 4 2 28:16 25

Olimpija 13 7 3 3 17:9 24

Koper 13 6 5 2 20:13 23

Mura 13 6 4 3 15:7 22

Tabor 13 5 3 5 16:16 18

Celje 13 4 4 5 13:14 16

Domžale 12 3 4 5 17:19 13

Bravo 12 3 3 6 12:18 12

Gorica 13 2 4 7 10:21 10

Aluminij 13 3 4 6 8:23 10

Olimpija je 13. krog nogometnega prvenstva zaokrožila s prepričljivo zmago proti zadnjemu Aluminiju s 3:0 (2,), s čimer je vodilna četverica ostala le v treh točkah razlike. Ta konec tedna bo osrednja tekma 14. kola v soboški Fazaneriji: pomerila se bosta četrta Mura in tretji Koper, ki ima najdaljši niz nastopov brez poraza – osem. Maribor bo danes gostil CB24 Tabor, jutri bodo še tekme v Sp. Šiški, Kidričevem in za konec še vznemirljiv derbi Ljubljanske kotline v Domžalah.Kriza naj kar traja, če bodo tudi zmage, kakršno je Mura dosegla v Novi Gorici. Sobočanom je prav malo mar, na kakšen način so prišli do nje, ker se zavedajo, da so v obdobju, ko forma zelo niha. Temu se v dolgi sezoni ni mogoče izogniti, česar se dobro zavedajo tudi Koprčani. Tudi oni ne blestijo, a zbirajo točke. Koper na drugi konec Slovenije prihaja veliko boljši, kot je bil ob porazu na Bonifiki. Razlika je očitna tudi v širini igralskega kadra. Če je bil Murin konec septembra skoraj popoln, je zdaj zdesetkan, koprski pa ima poleg širine še kakovost. Ta je zelo pomenljiva: udarno napadalno trojico proti Bravu () je zamenjala morda še močnejša ()., otroka Mure, ni mogoče obiti.Dovolj je sežanskih zaušnic, je nagovoril svoje fante trener Maribora. Ko je bil na sežanski klopi, je Mariboru ukradel naslov, na vijolični mu je Tabor povzročil najhujši poraz (1:3). Toda to so bili drugi časi, zdaj je Maribor všečen in zmagovalen, Tabor pa še neugoden, a ne več zmagovalen. Vijolični niz štirih zmag je najdaljši v SNL v tej sezoni, še pomembnejša je vsebina, ki jo kažejo prebujeni... Sicer pa je mojster za takšne tekme, ki je v Celju počival. Camoranesi ima sladke skrbi, koga postaviti na hladno.Maribor in Koper sta bila premočna in srečnejša, bo tudi Celje? Šiškarji ne igrajo slabo in nimajo podrejenih vlog, a imajo pa težave z učinkovitostjo napadalcev. Celje je v porazu v štajerskem derbiju dobilo odgovor, da se še ni zbližalo s šampionsko formo in da bo za priključek proti zgornji polovici moralo biti bolj lačno zmag.Druga liga je bliže Aluminiju. Lahko tudi zmaga, a tega ne bo mogel spremeniti. Gorici manjka le sreča, Aluminiju pa poleg boljših predstav še več zanosa. Brez tega ne zadostuje niti igralska kakovost, ki ob optimalni formi in odločitvah trenerjazmore več.Domžalčani so bili preslabi za zeleno-bele že v prvem dvoboju v sezoni, ko so se Ljubljančani še sestavljali. Zdaj, ko je Olimpija v zaletu in ima že premočan (kupljen in ne ustvarjen) igralski kader za SNL, bi bil podvig že neodločen izid. A Olimpija mora zmagati, če želi Mariboru dihati za ovratnik in ga v četrtek tudi prehiteti na lestvici.