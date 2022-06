Zvezdniški sij nad Tržaškim zalivom: tudi Luka bo igral

TRST • Čez noč je nad Tržaškim zalivom zasijala slovenska zvezda. Na sobotni tržaški preizkušnji slovenske košarkarske reprezentance proti Italiji (20.30) bo namreč na parketu razprodane Pala Trieste svetniški sij pripadel Luki Dončiću.

Generalka evropskih prvakov pred dvema zelo pomembnima kvalifikacijskima tekmama za svetovno prvenstvo – četrtkovo v Stožicah (30.) proti Hrvaški, nato še nedeljsko (3. julija) v Stockholmu proti Švedski – v polni zasedbi je prijateljski dvoboj spremenila v prvovrstni spektakel. V središču slovenstva v Trstu v Narodnem domu se dogodku par excellence niso mogli upreti tudi nadvse prijazni gostitelji s tržaškim županom Robertom Dipiazzo na čelu. Čustva so zlomila tudi domačega selektorja Gianmarca Pozzecca, ki bo prav v domačem mestu prvič vodil Azzurre.

Slovenski tabor, ki je že od ponedeljka v nekoč največjem slovenskem mestu, je že v sredo zvečer razveselila zelena luč NBA za priključitev Dallasovega zvezdnika v pripravljalni reprezentančni ritem in za tekmo, v kateri bo po petih letih združil moči s kapetanom Goranom Dragićem. In sploh prvič bo z obema igral tudi osmoljenec iz leta 2017, mlajši kapetanov brat Zoran Dragić.

»Vsi trije skupaj še nismo igrali. Da, tudi zato je zame posebna tekma. Prav tako zelo dobrodošla tudi za moštvo. Poznam to okolje, obeta se spektakel, ampak mi smo tukaj, da strnemo vrste. Nazadnje smo si privoščili spodrsljaj,« je dal Zoran, sicer eno sezono Tržačan in član tukajšnjega ligaša serie A, jasno vedeti, kaj šteje. Dobro ve, da je Trst košarkarsko mesto, ki zelo spoštuje in ceni dosežke sosedov. A Slovenija z Lukom v ospredju je kot Firence z znamenitim Michelangelovim Davidom: videti jo je treba in občudovati njenega umetnika.

Gromek aplavz prisotnih gostov in novinarjev na novinarski konferenci v Narodnem domu je sledil sporočilu, da bo igral tudi 23-letni teksaški Ljubljančan. Nemara je to še najbolj osrečilo slovenskega selektorja Aleksandra Sekulića.

»Lukov prihod je res dobrodošel, vesel sem, ker bomo lahko igrali v polni postavi in pred številnimi navijači. Pomembna je za nas, Italija je močna in prav zaradi Luke jo moramo maksimalno izkoristiti za uigravanje. Razdeliti bo treba vloge. Zato sta vsaka tekma in vsak trening zelo pomembna. Ne glede na sijajno vzdušje in prijateljski značaj moramo biti maksimalno osredotočeni. Čaka nas še veliko dela poleti in jeseni,« je bil vidno zadovoljen Sekulić, ki je vrnil gostiteljem s pohvalami. »Hvaležni smo Trstu, vemo, da je košarkarsko mesto, italijanski zvezi in predvsem društvu Jadran, ki so nam omogočili priprave.« Gorazd Nejedly