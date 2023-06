Zrušeni, a ne nokavtirani

»Lepo je osvojiti naslov pred domačimi navijači. Še pomembneje pa je, da smo ga osvojili. Zelo smo si ga želeli,« trener Dobovca Kujtim Morina ni skrival veselja. Njegova ekipa je namreč osvojila šesti naslov državnega prvaka v futsalu v 28. sezoni 1. SFL. V finalu je s 3:0 v zmagah odpravila vrhniški Siliko, ki je Dobovcu med sezono povzročal precej težav. »Vsi so pričakovali in hoteli, da Dobovec pade. Pa saj je to normalno, ker je naša prevlada že predolga. Iskali so naše napake, slabe točke, kritizirali so nas. Ta naslov je najlepši možen odgovor za vse,« trener Dobovca spomni, da je bila pot do tokratne krone morda celo najtežja doslej.

Dobovec je že na uvodu v sezono ostal brez superpokala, ki jim ga je speljal ravno Siliko. Za nameček ni bil prepričljiv v prvenstvu, nekaj bolj v ligi prvakov, kjer je prišel med 16 najboljših v Evropi. Ob prehodu v leto 2023 jih je zapustil še slovenski reprezentant Teo Turk, prej že hrvaški Tihomir Novak, lani poleti je kariero sklenil legendarni vratar Damir Puškar, v njega čevlje je uspešno vstopil Marko Peček. Najhujši udarec je Dobovec doživel januarja letos, ko je izgubil proti Sevnici, tedaj zadnjeuvrščeni ekipi lige. »Že v najavi pred zadnjo finalno tekmo sem spomnil na tekmo v Sevnici in poraz. Padli smo nizko, zelo nizko. Po boksarsko bi lahko rekel, da so nas zrušili, niso pa nas nokavtirali,« je opozoril Morina. Potem se je začela pot Dobovca navzgor. Kupili so dva tujca, predvsem se je izkazal Kolumbijec Felipe Echavarria Echeverry, ki je ob 11 golih pokazal tudi stalno dobre igre. Na pomoč je prišel tudi Brazilec Antonio Lucas Santos Souza, ta je imel smolo s poškodbo v pokalu, k uspehu Dobovca pa je dodal šest zadetkov. Dva tudi na zadnji tekmi finala za zmago s 7:0. »Vsak naslov je zgodba zase, motiva ni manjkalo. Čeprav smo že veliko osvojili,« se uspeha veseli domači kapetan, tudi predsednik kluba Rok Mordej.

Veterana na prelomu

Pred Dobovcem so novi izzivi. Vnovič, še sedmič v svoji zgodovini, bodo igrali v ligi prvakov v futsalu, kjer so doslej zbrali že 33 tekem. Vsakič so se uvrstili med 16 najboljših, leta 2021 celo v četrtfinale ob zavoljo covida-19 spremenjenemu formatu. Ob tem pa bodo morali v Dobovcu, ob državni kroni so letos prišli tudi do pokala, sestaviti tudi ekipo. Rok Mordej in Kristjan Čujec o svoji prihodnosti takoj po finalu nista želela govoriti na glas, zdi pa se, da bi rada še igrala. Veliko bo odvisno od odločitve trenerja Kujtima Morine, ki ga snubijo Hrvati, v svoje domače hrvaške loge bi se rad vrnil tudi izjemno koristni igralec Vedran Matošević.