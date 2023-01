Zrinka ni nova Janica, je samosvoja

Sneg je od hrvaških športnikov žlahtno oplemenitil že biatlonec Jakov Fak, poleg Ane Jelušić, Natka Zrnčić-Dima, Filipa Zubčića pa sta seveda zimski alpski legendi Janica in Ivica Kostelić. V slalomu alpskih smučark v Špindleruvem Mlynu na Češkem pa se je v nedeljo dogodil zgodovinski dan, Zrinka Ljutić je prismučala do končnega tretjega mesta in svojih prvih stopničk v svetovnem pokalu, Leona Popović je bila peta.

Roko na srce, takšen rezultatski prodor hrvaških alpink se je nakazoval že vso sezono, zdaj sta članici smučarskih klubov Žuti mačak (Rumena mačka) iz Zagreba in Rijeka privijugali do kariernih dosežkov. Tretje mesto Ljutićeve predstavlja prve zmagovalne stopničke za hrvaško žensko smučanje po 16 letih in Ane Jelušić, pa tudi največji hrvaški uspeh po 18 letih, ko sta bili Kostelićeva in Nika Fleiss druga in šesta v Lenzerheideju. Nikoli pa seveda v svetovnem pokalu dveh alpink iz naše južne soseščine ni bilo med prvih pet.

Devetnajstletna Zrinka Ljutić, rojstni dan je praznovala prav pred petimi dnevi, je lani na slovesnem odprtju zimskih olimpijskih iger v Pekingu nosila hrvaško zastavo, zanjo so se svoj čas zaradi izjemne nadarjenosti že zanimali v Avstriji, a je zavrnila spremembo smučarske državne pripadnosti. Zagrebčanka je sicer trenirala tudi judo, ko se odmakne od belih strmin, pa je njen športni hobi jadranje na deski, ki ji je tudi zelo pomagalo, da je postala še boljša smučarka. Na lanskem mladinskem svetovnem prvenstvu v kanadski Panorami si je prismučala zlato v slalomu in bron v veleslalomu, torej ...

Trener Ljutićeve je oče Amir, v Zagreb se je preselil iz Banjaluke, svoj čas je vadil nogomet pri zagrebškem Dinamu in bil član mladinskega moštva. Mati Martina Cvjetko je iz Varaždina in je profesorica nemškega in angleškega jezika ter prevajalka iz obeh. V smučanju so tudi Zrinkin starejši brat Tvrtko (20) ter mlajša brat Hrvoje (15) in sestra Dora (16), vsi z očetom večji del leta preživijo v vadbeni bazi v avstrijskem Innerkremsu.

Obožuje rock glasbo

V smučanju je seveda zelo pomembna ekipna podpora tekmovalki, tako je tudi v primeru obeh hrvaških čudežnih deklic. Serviser tretje iz Špindleruvega Mlyna je Slovenec Miha Cerer, najbolj pomembna moža v ekipi Leone Popović sta Goran Rački in Vjeko Ružić, obe imata skupnega fizioterapevta Zorana Prša, v vlogi svetovalca pa Ivico Kostelića. Tekom let je Ljutićevi s športnimi in življenjskimi nasveti pomagala tudi Janica Kostelić. »Janica mi je rekla, naj neham skrbeti zaradi pričakovanj drugih in naj ne odrastem prehitro. Čeprav naju primerjajo, meni ni cilj biti nova Janica, temveč to, da najdem lastno pot in da sem preprosto Zrinka,« pravi mladenka, ki je prvič na smuči stopila pri treh letih.

Njena prednost je mladost, ima še dovolj časa za napredovanje na tehnični in telesni ravni, seveda tudi glede izkušenj. Ji je pa na športni poti, smučanje je namreč drag šport, prvikrat še ko je imela 15 let, z denarno štipendijo, in to dvakrat, pomagal slavni teniški igralec Marin Čilić. Zrinka Ljutić obožuje rock glasbo, s seboj vedno nese električno kitaro in igra nanjo, sanja o nastopih in albumu z lastno skupino.