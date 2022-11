Žreb ni prizanesel velikanom

Evropski prvak Real Madrid in PSG, večni kandidat iz ožjega kroga favoritov za naslov evropskega klubskega prvaka, si težje ovire v osmini finala lige prvakov ne bi mogla izbrati. Žreb je bil namreč neizprosen: branilce naslova bo na poti do finala (10. junija) v Istanbulu sredi februarja 2023 izzval Liverpool, torej njihov tekmec iz letošnjega finala v Parizu in finala iz Kijeva 2018. Francoski prvak s trojčkom genijev – Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe – se bo še tretjič v zadnjih štirih letih pomeril z Bayernom, ki je bil v prvem koronskem finalu (2020) boljši z 1:0.

Ples kroglic na sedežu evropske krovne organizacije v Nyonu je bil res srhljiv: kar štirje klubi od petih (Bayern, PSG, Liverpool in Real Madrid) so bili že pred skupinskim delom tekmovanja v vlogah favoritov (po vrstnem redu), pred njimi se je zvrstil le angleški prvak in prepričljivo prvi favorit Manchester City. Pep Guardiola, Cityjev trener, je lahko pomirjen. Leipzig z edinim Slovencem z vidnejšo vlogo Kevinom Kamplom – po slovesu madridskega Atletica in Jana Oblaka ter s selitvijo Samirja Handanovića na Interjevo klop za rezerviste – je avtsajder. Črno-modri iz Milana imajo v belo-modrih iz Porta izenačene nasprotnike.

Cityju so v tej sezoni naklonjene vse zvezde. Favorizirana vloga sovpada z odlično poslovno bilanco, saj je imel City prvič po prevzemu katarskih šejkov leta 2008 zgodovinsko visoke prihodke in druge najvišje med angleškimi klubi. Poslovno leto je zaokrožil s 704 milijoni evrov prihodkov in 48 milijonov € čistega dobička. Le mestni velikan United je imel leta 2019 višje prihodke, ki so dosegli kar 720 milijonov €.

Kampl izziva Guardiolo Pari šestnajstine finala (prve tekme so 14., 15., 21., 22. februarja, povratne pa 7., 8., 14. in 15. marca): Leipzig (Kevin Kampl) – Manchester City, Brugge – Benfica, Liverpool – Real Madrid, Milan – Tottenham, Eintracht Frankfurt – Napoli, Borussia Dortmund – Chelsea, Inter – Porto, PSG – Bayern.

»Sezono bo usmerjalo svetovno prvenstvo. Videli bomo, v kakšnem stanju se bodo vrnili igralci. Liverpool je izjemen tekmec, ampak mi smo Real. Povratno tekmo igramo na stadionu Santiago Bernabeu,« je o dvoboju z rdečimi (bilanca v LP in nekoč pokalu prvakov je devet tekem, pet zmag Reala, tri Liverpoola) povedal Realov ambasador Emilio Butragueno. Tri od devetih tekem sta Real in Liverpool igral v finalih. Prvi leta 1981 v Parizu je pripadel angleškemu klubu (1:0). Skupaj sta Real in Liverpool osvojila 20 lovorik (14/6) v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju.

»Vsi bodo imeli težko nalogo proti moštvu z Messijem, Neymarjem in Mbappejem. Možnosti so 50-odstotne,« je o dvobojih s Francozi razmišljal Bayernov športni direktor Hasan Salihamidžić, svetovalec pri PSG Luis Campos je bil zgovornejši. »Bayern nas motivira. Zaradi kakovosti, ki jo imamo, smo pozitivni. V pravem trenutku bomo igrali z Bayernom, počutimo se odlično in smo zelo samozavestni. To je priložnost, da pokažemo, kako odličnega trenerja in igralce imamo, in kako odličen nogomet igramo,« je povedal 58-letni Portugalec.