Zrasla na pesku, blesti na betonu

Tamara Zidanšek tudi na prvem turnirju za grand slam sezone 2022 potrjuje status najboljše slovenske teniške igralke. Na odprtem prvenstvu Avstralije se je uvrstila v tretji krog, potem ko je premagala Britanko Heather Watson s 7:6 (4) in 6:4. Dvoboj na igrišču številka 7 je trajal uro in 47 minut.

Njena jutrišnja tekmica bo Francozinja Alizé Cornet. Vsekakor premagljiva. Konjičanka, 29. igralka na lestvici WTA in tudi 29. nosilka v Melbournu, je upravičila vlogo favoritinje. Odlično je servirala in imela 74-odstotno uspešnost na prvi servis (35/47), izkoristila je pet od desetih priložnosti za break. Uspešni so bili tudi izleti k mreži (8/10). To je bilo dovolj, da se je prvič v Avstraliji in drugič v karieri prebila med najboljših 32 na enem od štirih največjih turnirjev. Najbolj je zablestela lani, ko je igrala celo v polfinalu OP Francije na Roland-Garrosu. V živčnem prvem nizu sta igralki naredili kar 40 nevsiljenih napak. V enajsti igri je imela 94. igralka sveta celo priložnost za zmago, a se je Slovenka ubranila in izsilila podaljšano igro, v kateri je po 4:4 nanizala tri točke. V drugem nizu je bilo kar pet breakov, trije so uspeli Zidanškovi, ki je še drugič v devetih dneh premagala Watsonovo, od katere je bila boljša na pripravljalnem turnirju v Adelajdi.

»Na začetku sva obe igrali dobro. Res je, da sva igrali že pred tednom dni, a tokrat je bila povsem drugačna tekma. Obe sva držali visoko raven od prve točke, iskali sva prave udarce in na koncu so spet odločale malenkosti. Vesela sem, da sem v teh trenutkih ostala zbrana. In to je bilo potem tudi odločilno pri zadnji igri,« je dejala 24-letna igralka, ki v Avstraliji nastopa četrtič, v letih 2019 in 2020 je igrala v drugem krogu, lani pa je izpadla v prvem.

Jutri z veteranko iz Francije

Četudi velja za specialistko na peščenih podlagah, ji vse bolj ustrezajo trše različice. »Odrasla sem na pesku, večina pa jih že vse življenje trenira največ prav na trdi podlagi. Sama sem se morala tega naučiti. Veliko smo delali na tem, imam pa še veliko prostora za napredek. Za zdaj sem zelo zadovoljna s tem, kako stojim na betonskih igriščih,« je bila zadovoljna Zidanškova, ki se bo za nastop v osmini finala pomerila s Cornetovo, s katero doslej še ni igrala. Izkušena 31-letna Francozinja, 61. na lestvici WTA, je presenetila tretjo nosilko Garbiñe Muguruza s 6:3, 6:3.

»Je izkušena igralka. Ve, kako je igrati na takšnih turnirjih. Proti njej še nisem igrala, približno pa poznam njeno igro. Več pa ne. Vem, da se bodo trenerji pripravili na njo, in mi bodo potem to tudi predstavili.« Cornetova velja za stalnico na največjih turnirjih, ne nazadnje je letošnje OP Avstralije že njen 60. zaporedni nastop na grand slamih, s čimer lovi absolutni rekord Japonke Ai Sugijama (62). Enaintridesetletnica se še nikoli ni prebila dlje kot do četrtega kroga, pravi, da bi to utegnila biti njena zadnja sezona.