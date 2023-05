Zormanovi računajo na navijače

Na stadionu v Düsseldorfu, kjer si bo 10. januarja 2024 otvoritveno tekmo domače reprezentance ogledalo rekordnih 50.000 ljudi, so izžrebali skupine 16. evropskega evropskega prvenstva za rokometaše. Slovenski reprezentanci, ki je zasedla prvo mesto v kvalifikacijski skupini, je ples kroglic namenil skupino D.

Za dve mesti v glavnem delu (Hamburg, Köln) se bo merila z Norveško, Poljsko in Ferskimi otoki. Prve tri tekme bodo v Mercedes Benz Areni v Berlinu, kjer si lahko Slovenija obeta dobro podporo s tribun. Prva tekma bo 11. januarja s Ferskimi otoki, druga 13. 1. s Poljsko in tretja 15. 1. z Norveško.

Slovenija je leta 2004 osvojil srebrno kolajno, leta 2020 je bila na Švedskem četrta, nazadnje je bila na Madžarskem 2022 šestnajsta. Selektor Uroš Zorman je fante na letošnjem SP na Poljskem popeljal do 10. mesta, kar jim ohranja možnosti za nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Predsednik EHF Michael Wiederer je predstavil nov pokal za naslov evropskega prvaka, zlati krožnik. Pri žrebu so pomagali legendarni rokometaši Lars Christensen (Dan), Julen Aguinagalde (Špa), Joel Abati (Fra) in Dominik Klein (Nem). Predstavili so tudi kosmato maskoto Hanibala.

Otvoritvena tekma bo Nemčija vs. Švica. V drugi del se uvrstita po dve reprezentanci iz vsake skupine in preneseta medsebojni točki. Slovenska skupina D se križa s skupinama E in F, tekme bodo v Hamburgu. Zaključni boji za kolajno bodo v Kölnu.

Skupina A (Berlin, Düsseldorf): Francija, Nemčija, Severna Makedonija, Švica; skupina B (Mannheim): Španija, Avstrija, Hrvaška, Romunija; skupina C (München): Islandija, Madžarska, Srbija, Črna gora; skupina D (Berlin): Norveška, Slovenija, Poljska, Ferski otoki; skupina E (Mannheim): Švedska, Nizozemska, BiH, Gruzija; skupina F (München): Danska, Portugalska, Češka, Grčija.