Zorman je pogrešal le malo več žara

Dobro leto je naokrog, odkar je anemično in razglašeno rokometno reprezentanco, ki je neslavno končala EP na Madžarskem po porazu s Črno goro, prevzel Uroš Zorman. Slovenija je postopoma gradila samozavest in osvojila solidno 10. mesto na svetovnem prvenstvu ter ohranila možnosti za nastop na OI v Parizu. Sezono so fantje končali z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo v Nemčiji. Prihodnji teden bo žreb, ki jim lahko prinese ugodno, a tudi zelo težko skupino.

Zorman je ob prevzemu funkcije želel predvsem obuditi kult reprezentance in to mu je uspelo. Rezultatska sprememba na bolje ni bila opazna takoj, je pa hitro postalo očitno, da je moštveni duh spet močan. Tudi taktično je reprezentanca z vsako akcijo napredovala, dosedanji vrhunec Zormanovega mandata je bila zmaga proti domači Poljski v Katovicah. Za kaj več še ni bila zrela, Španija in Francija sta bili prevelik zalogaj.

Slovenija je zgodbo na Poljskem končala z zmago proti Črni gori, od katere je bila boljša tudi v kvalifikacijah za EP, dve zmagi, sploh tista v Podgorici je bila lepa, sta ji zagotovili nastop na euru in prvo mesto v skupini. Zadnja akcija, ki se je končala s porazom v BiH (26:27) in zmago proti Kosovu v Velenju (33:28), je malce pokvarila umetniški vtis. Slovenija tako ni prvič osvojila vseh 12 točk, toda verjetno je Zormanu dala več informacij, kot če bi uporabil vse najboljše igralce.

Slednjim je pred vrhuncem klubske sezone privoščil počitek in se odločil dati priložnost rokometašem, od katerih več pričakuje v prihodnosti. Če pogledamo strelski izkupiček, sta Domen Novak in Staš Slatinek Jovičić, za katerima je že izkušnja z mundiala, gotovo upravičila zaupanje. Tilen Strmljan je pri 27 letih vpisal prvi nastop in sedem golov za reprezentanco, debi je dočakal obetavni Peter Šiško.

Jugoslovanska šola s šestimi razredi

Gotovo pa si je selektor od koga obetal tudi več. Bolj kot poraz v Cazinu ga je motila zadnja četrtina proti Kosovu, v kateri je prednost z 10 golov skopnela na 4. »Želel bi si videti več tekmovalnosti pri rokometaših, ki še iščejo svoj prostor pod soncem. Čeprav jim želje ne gre očitati, bi morali pokazati nekaj več pravega značaja,« je igralcem sporočil Zorman, ki je bil vseeno dobre volje: »Ko potegnemo črto, smo izpolnili svoje cilje. Uvrstili smo se na EP, in sicer s prvega mesta.«

50 tisoč gledalcev naj bi bilo na otvoritveni tekmi EP v Düsseldorfu.

Prvenstvo v Nemčiji bo največje doslej. Otvoritev bo na stadionu v Düsseldorfu s 50.000 sedeži, tam bo čez teden žreb. Slovenija bo v drugem bobnu. Gotovo sta med nosilci Danska in Francija močnejši od Islandije in v četrtem bobnu je velika kakovostna razlika med Črno goro in Švico ter novinci iz Grčije, Gruzije in Ferskih otokov. Ključen bo tretji boben, v katerem bo »bomba« Hrvaška, Srbija in Poljska pa bolj neugodni kot denimo Severna Makedonija ali BiH. Zanimivo, na EP bo prvič sodelovalo vseh šest republik nekdanje Jugoslavije.