Zorenje Micka Schumacherja

Britanec Lewis Hamilton (Mercedes) je zmagal na uvodni dirki nove sezone svetovnega prvenstva v formuli 1. Branilec naslova je v Bahrajnu premagal Nizozemca Maxa Verstappna (Red Bull), tretji je bil Hamiltonov ekipni sotekmovalec Finec Valtteri Bottas. Hamilton je tako lov na rekordni osmi naslov prvaka začel z novo, že 96. zmago v karieri.



»Max je bil na koncu tik za menoj in to je bila ena najtežjih dirk v zadnjem času. Zato sem še bolj vesel, da sem na koncu zmagal,« je dejal Hamilton. Britanec je mimogrede izboljšal še en rekord v formuli 1. S 5125 krogi v vodstvu je zdaj na prvem mestu v tej statistični prvini, pred njim je bil rekorder Michael Schumacher s 5111. »Razočaran sem, ker ni bilo zmage, toda imel sem res dober boj z Mercedesom,« pa je uvod v sezono pospremil Verstappen, ki je v soboto dobil kvalifikacije pa tudi vse proste treninge.



Novinec s slavnim imenom, Mick Schumacher, sin sedemkratnega svetovnega prvaka Michaela Schumacherja, vsaj na prvi dirki še ni bil na očetovi ravni. Osem let in 123 dni po zadnjem nastopu starejšega je mladi Schumi preizkušnjo končal na zadnjem, 16. mestu s krogom zaostanka. Precej slabe volje sta bila tudi dva veterana, nekdanja prvaka; Španec Fernando Alonso, ki se je vrnil v karavano v ekipi Alpine, nekdanjem Renaultu, in ni končal dirke, medtem ko je imel Sebastian Vettel na prvi dirki za Aston Martin zelo slab dan.



Najprej so mu zaradi neupoštevanja rumene zastave med kvalifikacijami startni dosežek premaknili na zadnje 20. mesto, med dirko ni bil konkurenčen, na koncu se je še zapletel v trčenje s Estebanom Oconom in končal le na 15. mestu. Španec Maverick Viñales (Yamaha) pa je dobil prvo dirko sezone 2021 SP v motociklizmu v elitnem razredu motoGP. Na dirki za VN Katarja je premagal Francoza Johanna Zarcoja (Pramac Ducati), tretji je bil dirkač tovarniške ekipe Ducatija, Italijan Francesco Bagnaia.



Svetovni prvak Joan Mir (Suzuki) je bil četrti, dirkača na poltovarniških yamahah, veteran Valentino Rossi in Franco Morbidelli pa sta zasedla le 12. in 18. mesto.



