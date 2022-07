Zoran Zeljković: Naredili bodo vse za naslov prvaka

Med najzaslužnejšimi za vrnitev nogometašev Kopra med najboljše klube v Sloveniji je bil trenersko odkritje Zoran Zeljković. Koprčani so igrali sodobno, do zadnjih 90 minut so bili v igri za dvojno krono, a nazadnje ostali pri pokalni lovoriki.

Z vsemi lovorikami v 1. SNL Zoran Zeljković je v igralski karieri igral tudi za Olimpijo, a lovorike je osvajal za Domžale in Interblock. V prvi trenerski sezoni v 1. SNL je že osvojil pokalno lovoriko.

Dvainštiridesetletni Ljubljančan pričakuje novo sezono z nazivom najboljšega trenerja v Sloveniji in z zahtevo, ki si jo je dal tudi sebi, da mora njegovo moštvo igrati še bolje.

Predsednik kluba, športni direktor in tudi nekdanji kapetan so že razkrili oceno minule sezone. Kakšna je trenerjeva, je Koper izgubil naslov prvaka ali osvojil naslov podprvaka?

»Dve tekmi pred koncem smo imeli vse v svojih nogah. Nismo izkoristili trenutka, zato mislim, da smo izgubili prvo mesto. Tekmeca sta bila premagljiva. Šlo je tudi za splet nesrečnih okoliščin, od poškodb in zakulisnih dejanj.«

Odgovor jasno razkriva vaše ambicije v novi sezoni. Je naslov prvaka glavni cilj?

»Ne morem ga obljubiti, ker delujem tako, da najprej skočim. Verjamem pa, da bomo naredili vse, da bi postali prvaki. Želimo pokazati, da naša podoba in uspehi v minuli sezoni niso bili naključni.«

Generalka na Rujevici proti Rijeki je razkrila še boljši Koper. Je moštvo boljše, kot je bilo v minuli sezoni?

»Že proti Crveni zvezdi (1:0, Andrej Kotnik, op. p.) je bilo videti, da smo na dobri poti. Proti Rijeki je ugajal predvsem drugi polčas. Moj načrt je, da bi v novi sezoni dvignili raven igre s posestjo žoge, a v seštevku bosta ključnega pomena pragmatičnost in prilagodljivost. Odličnost moštva je v tem, da zna trpeti, in če je treba biti napadalen, da tudi napada. Ne moremo si privoščiti, da bi bili vselej premočni pri posesti žoge, moramo pa biti prilagodljivi. In to bomo.«

Na voljo imate zelo veliko kakovostnih igralcev. Je to sladko breme?

»Želel sem si moštvo s čim manj spremembami, a smo izgubili štiri igralce iz prve enajsterice, Žan Žužek bo verjetno peti. Realnost je, da v Koper praviloma pridejo igralci, s katerimi je nekaj narobe. Morda so bili poškodovani, drugi iščejo igralsko rehabilitacijo, tretji nov izziv ... Imamo kakovostne igralce, nekateri so to že pokazali, drugi potrebujejo več časa.«

Andreju Kotniku ste namenili eno od glavnih vlog, povratnik iz Belorusije Dario Kolobarić je neznanka.

»Pred Andrejem je bržkone ključna sezona. Mora pokazati, kaj zmore in zna. Tudi laiki so videli, da ima veliko nogometnega znanja. Potrudil se bom, da mu ne bom pustil dihati. Priganjal ga bom. Dario je prišel brez tekem in ustreznega ritma, vendar sem zelo zadovoljen s tem, da ga imamo in kakšen potencial ima. V Sloveniji ni takšnih napadalcev.«

Sezono boste odprli v petek s prvo ligaško tekmo proti lokalnemu tekmecu iz Sežane, potem sledi evropski dvoboj z Vaduzom.

»Veliko bolj nam ustreza, da bomo najprej odigrali prvenstveno tekmo, potem evropsko. Vaduz ni slab, v Evropi je na tej ravni izhodišče v odstotkih vselej 50:50 in ni lahkih tekem. Splošen vtis pa je, da smo bliže napredovanju.«

Na domači fronti se nakazuje še ena negotova šampionska bitka. Maribor in Olimpijo ste že videli.

»Zmagovalca je nemogoče napovedati. Pričakujem tudi presenečenje, saj ne vidim izstopajočega moštva. Maribor je hitrejši, ima malo manj izkušenj, a njegov potencial je še večji. Olimpija je vedno Olimpija, najmočnejša je v zvezni vrsti. Prvi bo tisti, ki bo najbolj stanoviten pri zmagovanju!«