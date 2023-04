Zoran Dragić z Goranom o vsem, razen o SP

Sobota bo pomemben dan za slovensko košarko. Reprezentanca bo po četrti uvrstitvi na svetovno prvenstvo izvedela, kdo bodo njeni tekmeci na Japonskem in Filipinih, Cedevita Olimpija pa bo ob 18.30 odigrala v Stožicah prvo tekmo četrtfinala končnice lige ABA proti FMP. Zoran Dragić je orožje obeh moštev in pravšnji sogovornik pred vrhuncem sezone.

»Boljši smo kot FMP, toda to bomo morali dokazati na igrišču. Nismo še pozabili na vse tegobe, predvsem s poškodbami, ki so nas pestile v minulih mesecih, zato ne želimo ničesar prepustiti naključju,« ocenjuje izkušeni Ljubljančan, ki bo 22. junija dopolnil 34 let. Zato dobro ve, da se ne kaže zanašati na prednost tekme več v domači dvorani v četrtfinalnem dvoboju do dveh zmag. V rednem delu sezone je namreč FMP zmagal v Tivoliju z 90:85, v Železniku je bilo 86:79 za Cedevito Olimpijo, ki je ob začetku zadnje četrtine vodila z 18 točkami naskoka.

»Proti FMP nam ni bilo lahko, saj ima zelo dobro moštvo. Vemo, kako igrajo Beograjčani, imajo mlado in energično zasedbo, vsi tečejo, skačejo in pritiskajo v obrambi. Dobro se bomo morali pripraviti, čeprav smo na papirju močnejši. Vsi se zavedamo pomena končnice, v kateri vladajo drugačne zakonitosti kot v rednem delu sezone. Zdaj ni več heca, pomembna bo vsaka žoga,« poudarja drugi najstarejši član Olimpijinega moštva za Mirkom Mulalićem, ki je zaradi težav s poškodbami in bakterijsko okužbo komolca igral le na 12 tekmah rednega dela lige ABA.

Želi še na OI v Parizu

V soboto bo dolgoletni reprezentant, ki je debitiral na velikih tekmovanjih na eurobasketu 2011, z zanimanjem spremljal tudi razplet žrebanja za SP. »Osebno nimam posebnih želja. Vedno je sicer dobro imeti v skupini kakšnega od glavnih favoritov, da se mu ogneš v nadaljevanju tekmovanja,« je prepričan. Po razočaranju na lanskem EP, na katerem zaradi poškodbe ni mogel igrati na usodni tekmi s Poljsko, ne bo potreboval dodatne spodbude. Potem ko je v Tokiu okusil olimpijske igre in bil povsem blizu finalu, se želi uvrstiti še v Pariz 2024.

Njegov starejši brat Goran je medtem že končal sezono v ligi NBA, saj je Milwaukee izpadel že v prvem krogu končnice. V petih soočenjih z Miamijem je v seštevku igral le sedem minut, sta že govorila o tem, da bi si spral grenak priokus na mundialu? »Ne, pogovarjava se o marsičem, ne pa o reprezentanci. Milwaukee je bil najuspešnejši v rednem delu sezone, a se je spotaknil proti Miamiju. Pri košarki je vse manj pomembno, kdo je favorit,« pravi Zoran Dragić.