Znano, v kakšnem stanju je Jaka Blažič

Košarkarska zveza Slovenije (KZS) je sporočila spodbudno novico, kar zadeva poškodbo reprezentanta Jake Blažiča. Ta je na ponedeljkovi tekmi svetovnega prvenstva na Japonskem, Filipinih in Indoneziji proti Gruziji obležal na parketu, ko je nanj padel Tornike Šengelia. Kot pa so pojasnili na KZS, pregledi niso pokazali resnejše poškodbe.

»Slikanji z magnetno resonanco in računalniško tomografijo sta prinesli vzpodbudne novice, saj kakšne večje poškodbe hrbta ni bilo videti. Kljub temu bodo v slovenski reprezentanci previdni in opazovali, kako se bo Blažičevo telo odzvalo v prihodnjih dneh,« so zapisali pri KZS.

Blažič je sredi tretje četrtine med Slovenijo in Gruzijo (88:67) obležal, ko je Šengelia padel na njegov hrbet, zdravniška služba pa ga je pospremila v garderobo in nemudoma v bolnišnico na podrobnejše zdravniške preglede.

Slovenijo sicer že v sredo ob 13.30 čaka še zadnja tekma v skupini F, tekmec bodo Zelenortski otoki. Izbranci Aleksandra Sekulića imajo po dveh krogih dve zmagi, pred Gruzijo so opravili še z Venezuelo.