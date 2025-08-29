NOGOMET

Znano, pri katerem klubu bo kariero nadaljeval slovenski nogometaš

V minulih dneh so Elšnika povezovali z odhodom v turški Trabzonspor za pet milijonov evrov.
Fotografija: Joao Correia iz Pafosa v akciji s Timijem Elšnikom in Milošem Veljkovićem iz Crvene zvezde. FOTO: Novak Djurovic Reuters
Joao Correia iz Pafosa v akciji s Timijem Elšnikom in Milošem Veljkovićem iz Crvene zvezde. FOTO: Novak Djurovic Reuters

STA, N. P.
29.08.2025 ob 21:43
Slovenski nogometni reprezentant Timi Maks Elšnik kljub nekaterim privlačnim ponudbam iz tujine ostaja pri Crveni zvezdi, je danes zapisala srbska tiskovna agencija Tanjug. V minulih dneh so Elšnika povezovali z odhodom v turški Trabzonspor za pet milijonov evrov.

Vodilni možje beograjske zasedbe so po današnjem ligaškem žrebu evropske lige imeli sestanek in sprejeli odločitev, da Elšnik ni naprodaj. Po njihovem mnenju ekipa potrebuje usluge slovenskega reprezentanta, saj je dobro uigran z Radetom Krunićem, hkrati pa goji ambiciozne načrte v drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju.

Crvena zvezda, ki je v zadnjem kvalifikacijskem krogu za uvrstitev v ligo prvakov klonila proti ciprskemu Pafosu s skupnim izidom 3:4, bo v evropski ligi imela zahtevne tekmece - francoski Lille, portugalska Porto in Brago, škotski Celtic, romunski FCSB, avstrijski Sturm Gradec, špansko Celta Vigo in švedski Malmö.

