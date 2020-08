Znano, kako hudo je z Dončićem

Nastop slovenskega košarkarskega zvezdnika Luke Dončića na četrti tekmi uvodnega kroga končnice severnoameriške lige NBA je zaradi zvina gležnja vprašljiv, je dejal trener ekipe Dallas Mavericks Rick Carlisle. Ameriška mreža ESPN sicer poroča, da Dončičev zvin gležnja ni težje narave. Dallas se bo z moštvom LA Clippers znova pomeril danes ob 21.30.



Enaindvajsetletnik si je na tretji tekmi, ki jo je Dallas izgubil in zdaj v seriji na štiri zmage zaostaja z 1 : 2, zvinil levi gleženj in predčasno obsedel na klopi. Kljub temu je s 13 točkami, z 10 skoki in 10 podajami dosegel prvi trojni dvojček v končnici.



V soboto je Carlisle dejal, da je še prezgodaj, da bi povedal, ali bo Dončić na četrti tekmi igral ali ne. »Verjamem, da se bomo o njegovem nastopu odločili tik pred tekmo. Ne vemo točno, kako hudo je. Nismo še prejeli izvidov pregleda in slikanja z magnetno resonanco, kar bo gotovo vplivalo na končno odločitev. Najpomembnejši dejavnik pa bo njegovo počutje,« je dejal trener Dallasa.



ESPN je pozneje poročal, da so iz svojih virov izvedeli, da slikanje z magnetno resonanco ni razkrilo nič resnega, kar pomeni, da se bodo v ekipi najverjetneje res tik pred zdajci odločili o njegovem nastopu. Dodali so, da je Dončićev gleženj rahlo otečen.



Carlisle je v soboto dodal še, da si želi, da bi o njegovem igranju ali neigranju vedel že zdaj, a tega ne ve, in če Slovenec ne bo mogel igrati, bo ekipa veliko izgubila, saj gre za enega najboljših košarkarjev na svetu.



Odlični slovenski košarkar je svojo vrednost pokazal tudi na prvih dveh tekmah končnice, ko je skupaj dosegel 70 točk, s čimer je postal drugi najuspešnejši košarkar v zgodovini končnice. Več točk je na svojih prvih dveh tekmah končnice dosegel le George Mikan, ki je leta 1949 v dresu moštva Minneapolis Lakers dosegel 75 točk. Sloviti Kareem Abdul-Jabbar pa je na prvih dveh tekmah končnice v karieri dosegel 69 točk.



To je Dončićev tretji zvin gležnja v letošnji sezoni, pred tem si je dvakrat zvinil desni gleženj, zaradi česar je izpustil 12 tekem.