Znano je, kako se po strašljivem padcu počuti Tadej Pogačar

Kolesarski superzvezdnik Tadej Pogačar je padec med 11. etapo dirke po Franciji preživel brez hujših poškodb. Njegova ekipa UAE Team Emirates-XRG je sinoči po opravljenem zdravniškem pregledu sporočila, da trikratni zmagovalec Toura ni utrpel pretresa možganov ali zloma. Slovenec ima sicer modrice in odrgnine na levi podlakti in kolku.

»Sicer je Tadej v redu,« so nadalje zapisali v izjavi pri njegovi ekipi. »Še naprej ga bomo spremljali, a trenutno je zdravstveno sposoben nadaljevati dirko po Franciji.«

Šestindvajsetletni branilec naslova je proti koncu etape v Toulousu doživel strašljiv trenutek: štiri kilometre pred ciljem je strmoglavil, potem ko je trčil v zadnje kolo Norvežana Tobiasa Johannessena. Vendar se je Pogačar vseeno skupaj z glavnino prebil do cilja. Tam se je svetovni prvak zahvalil tekmecem, ki so ga počakali. »Spoštovanje do pelotona, spoštovanje do vseh. Hvala,« je dejal Pogačar.

Po etapi se je opravičil

Johannessen se je po etapi Pogačarju opravičil na platformi X. »Zelo mi je žal,« je dejal 25-letnik. »Mislil sem, da bodo vsi zavili v desno, ampak sem naredil napako,« je dodal. »Seveda bi to rad popravil in v drugo naredil drugače, ampak ne morem,« je nadaljeval in pokazal na sovražna sporočila v svojem nabiralniku.

V videoposnetku, ki ga je spodaj objavil njegov tekmec Tim Wellens, moštveni kolega slovenskega asa, je Pogačar odgovoril: »Vse je v redu, ne obremenjuj se,« je dejal Slovenec. Ljudje bi ga morali nehati žaliti v komentarjih, je dodal.

Pogačarja in tekmece danes čaka prva pirenejska etapa na dirki po Franciji. Slovenec bo skušal na zaključni vzpon na Hautacam ustvariti lepše spomine kot leta 2022, ko je tam dokončno izgubil možnosti za tretjo zmago na Touru.