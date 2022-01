Znano, ali bo Đoković tožil avstralsko vlado

Potem ko je srbski teniški igralec Novak Đoković ostal brez nastopa na OP Avstralije in moral zapustiti »deželo tam spodaj«, so mnogi že napovedovali, da bo zvezdnik tožil avstralsko vlado za visoko odškodnino v višini šestih milijonov dolarjev. A to se očitno ne bo zgodilo. Tako je napovedal direktor velikega turnirja Craig Tiley.

Đoković je zaradi deportacije prejel tudi kazen treh let prepovedi vstopa v Avstralijo, čakalo ga je tudi pol milijona sodnih stroškov. Toda Tiley je v pogovoru za televizijo ABC na vprašanje o tem, ali bo Đoković tožil državo, odgovoril z: »Ne.«

»Treba bo razčistiti marsikatero stvar, sami pa smo trenutno v položaju, ko se moramo osredotočiti na brezhibno izvedbo turnirja,« je spretno zamenjal temo.

Đoković se je sicer močno naslanjal na odobritev, ki mu je jo dala avstralska teniška zveza, in s prepričanjem, da je vse urejeno za njegov nastop tudi pripotoval v Avstralijo. Tiley tega posebej ni želel komentirati, v javnosti pa si zaradi zmede prislužil precej kritik. Izžvižgali so ga tudi gledalci na turnirju, potem ko si je nedavno ogledal enega od dvobojev.

Ob tem pa mediji poročajo tudi, da se bi Đoković lahko vrnil v Avstralijo, po »svojo« deseto krono na turnirju, še preden se mu izteče kazen treh let prepovedi. »Seveda letos to ni mogoče, bo pa Đokovič zagotovo skušal nastopiti prihodnje leto,« je napovedal Tiley. Kako bo to izvedljivo, ni povedal.