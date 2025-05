Znani hokejski obrazi verjamejo novemu rodu risov

Slovenska reprezentanca se je prvič po dolgih 20 letih razveselila obstanka v družbi najboljših, zdaj pa že odšteva do naslednjega prvenstva, ki bo čez eno leto v Švici. O pogledu na letošnje prvenstvo kot tudi na tisto čez eno leto smo vprašali nekaj uglednih strokovnjakov iz domačega hokejskega prostora.

Marcel Rodman: »Naša reprezentanca se je dvigovala iz tekme v tekmo, prav zadnja dva nastopa pa sta bila odločilna za uresničitev cilja. Dejansko smo bili najboljši prav takrat, ko je bilo to najbolj pomembno. Seveda je še zgodaj napovedovati, kako bo čez eno leto, toda takrat najbrž pri naši zasedbi ne bo toliko novincev kot zdaj, izkušnje iz Stockholma bodo dragocene.«

Ildar Rahmatulin: Fantom vse čestitke! Seveda je bilo na dlani, da bo pred pomlajenimi risi zahtevna naloga, toda pokazali so pravi značaj, kot moštvo dihali skupaj in to jim je prineslo uspeh na tem prvenstvu. SP 2026? Po letošnjem uspehu bo v prihodnje lažje. Večinoma so fantje pokazali konkurenčno igro, verjamem pa, da bodo proti neposrednim tekmecem za obstanek spet lahko uspešni.«

Gaber Glavič: »Nenehno sem govoril, kako imamo pri nas kakovostne hokejiste, ter da prihodnost ni tako črna, kot so nam nekateri napovedovali. Kaže testirati kar največ igralcev doma in na tujem, moramo si ustvariti široko bazo fantov, ki bodo kandidirali za nastop v izbrani vrsti. Preskok v glavah glede sposobnosti in uresničevanja cilja lahko temu moštvu zelo pomaga.«

Murajica Pajić: »Preden je ta naša pomlajena reprezentanca odšla na Švedsko, nisem bil črnogled. Mislil sem si, da bi bilo predvsem proti Avstriji in Franciji mogoče dobro igrati. To se je na koncu tudi uresničilo. Optimist sem tudi glede prihodnjega svetovnega prvenstva, kjer naj bi bili Italijani udarni tekmeci v boju za obstanek. Oni bodo ogromno vložili v olimpijski turnir, vprašanje, kako bo z njimi potem pomladi.«

Žiga Pavlin: »Nihče tej naši reprezentanci letos ni pripisoval velikih možnosti za uspeh, toda z odgovorno igro, fanatično borbenostjo in odličnim Lukašom Horakom v vratih so si ga zaslužili. Ti fantje bodo čez eno leto starejši, kar bo zanje super. Predvidoma bo osrednji tekmec v boju za obstanek Italija, ki je seveda premagljiva.«