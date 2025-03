Znane nove podrobnosti o skakalnem škandalu! Celotna ekipa pod drobnogledom

Krovna mednarodna smučarska zveza Fis bo v sredo predstavila prve izsledke preiskave v norveški reprezentanci, ki so jo zadnji dan skakalnega sporeda na domačem svetovnem prvenstvu v Trondheimu ujeli pri goljufiji s skakalnimi dresi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kot poroča dpa, bo Fis v sredo predstavila prve rezultate lastne preiskave, ki jo je uvedla v soboto na SP. Takrat so v javnosti zaokrožili skrivni posnetki norveške ekipe, ki so prikazovali, kako Norvežani manipulirajo s skalnimi dresi.

So pa pri dpa dodali, da je norveška ekipa danes objavila seznam ekipe za bližnje preizkušnje svetovnega pokala v domačem Vikersundu in Oslu ter da sta v njej tudi oba skakalca, ki so ju zaradi neustreznih dresov v soboto diskvalificirali na SP, Marius Lindvik in Johann Andre Forfang.

Trener norveške skakalne reprezentance Magnus Brevig (levo) in športni direktor Jan-Erik Aalbu. FOTO: Terje Pedersen Afp

Norveška smučarska zveza je sicer v ponedeljek suspendirala vse vpletene v manipulacijo s skakalnimi dresi, vključno s selektorjem smučarskih skakalcev Magnusom Brevigom. Funkcijo je do nadaljnjega prevzel Slovenec Bine Norčič.

Svojo preiskavo opravlja tudi norveška zveza, ki namerava med drugim ugotoviti, ali so tovrstne manipulacije dresov uporabljali še pred odkritjem. Za zdaj so uradno priznali le oba odkrita primera teh dveh smučarskih skakalcev.