Znana kazen za slovenskega rokometaša, ki je poskrbel za škandal v Našicah (VIDEO)

Slovenski rokometaš Marko Bezjak je bil zaradi incidenta na tekmi hrvaškega državnega prvenstva med Nexejem in Zagrebom kaznovan z 12 meseci prepovedi igranja , je sporočil disciplinski sodnik Hrvaške rokometne zveze (HRS). Bezjaku je sprva pristojna komisija na hrvaški zvezi izrekla 30-dnevno kazen, zdaj pa jo je podaljšala še za 11 mesecev.

Štirimesečno prepoved igranja je prejel še en slovenski rokometaš Andraž Velkavrh, medtem ko tedanji trener, nekdanji selektor Slovenije, Črnogorec Veselin Vujović ne bo smel voditi rokometnih ekip tri mesece, je na spletni strani zapisala hrvaška javna televizija HRT.

Nexe Našice so sicer Vujovića zaradi slabih rezultatov odpustile pred dvema dnevoma. Pred tem je tam sloviti Črnogorec nadomestil slovenskega trenerja Branka Tamšeta.

Visoka globa

Disciplinski sodnik Srećko Ilić je ob kaznih za igralce klub kaznoval še s 4000 evri kazni, a se ta lahko v roku osmih dni pritoži. Tudi igralci in trener imajo na voljo osemdnevni rok za pritožbe od prejema kazni.

Na tekmi 5. kroga lige za prvaka je do incidenta prišlo ob koncu prvega polčasa pri izidu 16:9 v korist gostov iz Zagreba, potem ko se domačini še enkrat več niso strinjali z odločitvijo glavnih sodnikov in delegata.

V gneči ob zapisnikarski mizi se je nato 37-letni Bezjak z ramo zaletel v tedanjega delegata Anta Josića, ki je potreboval zdravniško pomoč. Delegat je takrat namreč opozoril sodnika na dodatno dvominutno kazen za Bezjaka, ta pa je odšel s terena in se namerno v predel rame in reber zaletel v Josića. Po nadaljnjem prerivanju obeh ekip so tekmo prekinili.