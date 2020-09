Znana imena za napad na Prištino in Kišinjov

Največ reprezentantov iz Osijeka

Slovenija za tekme s San Marinom (7. 10.), Kosovom (11. 10.) in Moldavijo (14. 10.), vratarji (3): Oblak (Atletico), Belec (Salernitana), Rozman (Celje); branilci (8): Mevlja (Soči), Stojanović (Dinamo Z.), Skubic (Konyaspor), Balkovec (Karagumruk), Blažič (Ferencvaros), Mitrović (Maribor), Gorenc Stanković (Sturm), Jurčević (Osijek); vezisti (8): Kurtić (Parma), Zajc (Genoa), Bijol (Hannover), Vetrih (Rizespor), Rep (Hartberg), Kouter (Mura), Lovrić (Lugano), Petrović (Rapid); napadalci (5): Verbič (Dinamo K.), Šporar (Sporting), Bohar (Osijek), Vučkić (Zaragoza), Kramer (Zürich).

Preizkusil bo več novih obrazov

Bodo navijači slovenske nogometne reprezentance prišli oktobra na svoj račun? Selektorbo imel na voljo vse igralce, na katere lahko realno računa tudi v ciklusu bojev za SP 2022, okrepljeni strokovni štab po lastnem okusu in rekordno dolge priprave na tekmi Uefine lige narodov C3 v Prištini in Kišinjovu.Slovenci se bodo zbrali naslednji ponedeljek v Ljubljani; prvo »pravo« tekmo bodo igrali v nedeljo zvečer (20.45) v kosovski metropoli, drugo šele v sredo, kar bodo rekordno dolge priprave izbrane vrste. Že prej (7. 10.) bo Kek v Stožicah preizkusil alternativne rešitve v prijateljski tekmi s San Marinom.Ekipa iz žepne državice nad Riminijem ni tekmec za iskanje merodajnih odgovorov. Selektor? »Upoštevaje dejstvo, da bomo nato gostovali v Prištini in Kišinjovu, nisem želel, da bi imeli oktobra nekakšno turnejo. Želeli smo igrati doma. V časih covida-19 nam veliko drugega od San Marina ni ostalo. Vsekakor je tekma boljša od treninga.«Tudi zaradi tega je na Kekovem seznamu kakšno ime več kot običajno, morda se bo v prihodnjih dneh spremenilo še kaj. V nekaterih državah vendarle še ni konec prestopnega roka, nekatere čaka tudi igranje odločilnih tekem za preboj v ligo prvakov in evropsko ligo.Mariborčan na slovenski klopi je lahko zadovoljen s trenutno kadrovsko podobo reprezentance. Septembrski kader je dopolnil, številni igralci dobivajo polno minutažo v svojih klubih, novih poškodb ni bilo. Pričakovati skorajšnjo vrnitevinbi bilo nerealno. Prvi še čaka na skupne treninge s soigralci pri Atalanti, namesto drugega je Kek angažiral, tretji in četrti sta trdno zasidrana na rdečem seznamu v ZDA – podobno kot–, petemu ne kaže najbolje pri iskanju novega kluba. To je torej to, Kek je imel že septembra ob sebi tudi okrepljen strokovni štab, v katerem so trije trenerji:inKek je napovedal, da bo v pripravljalni tekmi s San Marinom preizkusil več novih obrazov, zato bi lahko kdo pomislil, da je na Brdu v resnici predstavil »dva« seznama igralcev … Vsaka tekma ponuja priložnost za dokazovanje in tako bi morali dvoboj s San Marinom vzeti Jurčević,in, ki bodo dobili priložnost v Stožicah.V seštevku čakajo navijače tri zanimive tekme in več novih obrazov, pod črto pa je zanimiv podatek, da je tokrat prispeval največ slovenskih reprezentantov hrvaški prvoligaš NK Osijek.