Zmaji so zdaj kot ranjeni levi

Luka Menalo, desno, zaradi drugega rumenega kartona v Celju ne bo igral. FOTO: Voranc Vogel

Prva liga Telekom Slovenije

Celje 35 19 11 5 72:34 68

Olimpija 35 20 6 9 71:42 66

Maribor 35 19 7 9 62:38 64

Aluminij 35 16 7 12 57:44 55

Mura 35 13 14 8 52:41 53

Bravo 35 13 9 13 49:52 48

CB 24 Tabor 35 13 7 15 44:49 46

Domžale 35 11 7 17 50:63 40

Triglav 35 9 5 21 43:85 32

Rudar 35 0 11 24 27:79 11

Odločitev v Celju

Izidi 35. kroga 1. SNL – Mura : Aluminij 1:1 (500 gledalcev; Kai Cipot 49.; Jure Matjašič 50.; rdeči karton za Cipota v 90. minuti), Triglav : Bravo 1:4 (150 gledalcev; Žan Luka Kocjančič 72.; Ibrahim Mensah 52., Aljoša Matko 74., 77., 78.), Rudar : Celje 0:2 (brez gledalcev; Ivan Božić 5., Luka Kerin 26.; rdeči karton za igralca Rudarja Sandra Jovanovića v 34. minuti), Maribor : Domžale 2:1 (brez gledalcev; Amir Dervišević 33.,11-m, Rok Kronaveter 56.; Arnel Jakupović 75.), Olimpija : CB24 Tabor 1:2 (brez gledalcev; Timi Max Elšnik 69.; Denis Kouao 18., Dominik Mihaljević 62.). Lestvica strelcev: 26 – Ante Vukušić (Olimpija), 22 – Dario Vizinger, 18 – Mitja Lotrič (oba Celje). Pari 36., zadnjega kroga, sreda, 22. julija: Aluminij : Maribor, Domžale : Triglav, Bravo : Rudar, CB24 Tabor : Mura (vse ob 18. uri), Celje : Olimpija (20.45).

Boj za slovensko nogometno krono se je razplamtel. O novem državnem prvaku bosta jutri zvečer (20.45) v Celju odločala domače moštvo in Olimpija, ki ji je zdaj že drugič zapored doma spodrsnilo.Tokrat je izgubila proti Taboru iz Sežane (1:2), resda zabila še drugi gol, a ga je sodnikstrelcurazveljavil. Po tekmi smo se pogovarjali s trenerjem zmajev, ki verjame, da so njegovi igralci najboljše prihranili prav za jutrišnji večer.»Podobno kot nazadnje proti Muri nismo bili najbolj zbrani na začetku. In potem smo še hitro prejeli gol, kar nas je presekalo. Me pa vsaj veseli, da smo se zbudili v nadaljevanju, v drugem polčasu garali na vso moč. Ni druge, vse imamo v svojih rokah, za naslov prvaka moramo zmagati, ne bomo se kar tako odrekli temu cilju.«»Seveda se tega zavedamo. Igramo na tri dni, ni pravil, vemo, da moramo zdaj igrati na vse ali nič. Nimamo izbire.«»Res je, da smo zadnji dve tekmi doma izgubili. Obakrat nam je prekrižal načrte prejeti gol, nato smo pozneje napadali, imeli priložnosti, žoga je letela okrog vrat, ni pa hotela v mrežo. Upam, da bo v sredo drugače.«»Ah, ne bi se preveč oziral k temu. Mlad fant je, odnesla so ga čustva, poskušam ga razumeti, ko udarita skupaj in negativen izid in živčnost. Plačal pa bo davek izostanka na naslednji tekmi. A kaj moreš, mlad fant je, to se pač zgodi.«»Z izjemo Aluminija nismo imeli hudih padcev. Ni lahko, tekme si sledijo v silovitem ritmu. Iz dneva v dan vidim, da igrajo fantje na vso moč, kar je najbolj pomembno. Zagotovo smo kot ranjeni lev, ki pa je lahko najbolj nevaren.«»Zdaj je tu nekaj izčrpanih igralcev, moramo biti pripravljeni na vse. Temeljito bom premislil o vsem, poskusil ugotoviti, kdo bi nas lahko okrepil s klopi, moramo biti pravi, pošteno moramo odigrati. Ne bomo se vdajali, tudi ta spodrsljaj nas bo zdaj zelo motiviral, to pričakujem od svojega moštva v sredo.«»Premor, psihološka priprava, pogovori. Poskusili se bomo vesti kot pred vsako tekmo, res pa je, da je tu psihološki trenutek drugačen. Zdaj bomo pač iz druge vrste poskusili ujeti in prehiteti tekmeca.«»Gre za resno ekipo, je dobro pripravljena. Toda vsa moštva so v Sloveniji zanimiva, na zgledni kakovostni ravni in tudi neobremenjena. V končnici tako igrajo proti nam na vso moč, kar je za nas dobro, da imamo opraviti s trdnimi in zelo motiviranimi tekmeci. Kratkoročno pa nastanejo težave, tako se je zgodilo ob teh dveh zadnjih porazih na domačem igrišču. Za to seveda ni opravičila, a dejansko me je igra v drugem polčasu navdahnila z optimizmom in vero, da bomo v sredo konkurenčni za zmago.«»Klobuk dol! Bil sem fokusiran na tekmo, pa nisem niti dobro videl te predstave z baklami, toda to nam veliko pomeni. Morda je razlog teh naših spodrsljajev tudi spoznanje, da v tem obdobju po prekinitvi prvenstva nimamo na tribunah niti skupine Green Dragons niti drugih privržencev Olimpije. V takšnem ozračju se nam pač zgodijo takšne zadeve kot na teh zadnjih tekmah.«»Ko sem prihajal, sem si bil hitro na jasnem, da je to resna liga in da tukaj ne gre nikogar podcenjevati. Ekipe igrajo dvosmerno, želijo igrati nogomet, obvladajo presing, resni so v obrambi. Kar pa je dobro in najbolj zanimivo – liga je zelo izenačena, tu ni vnaprej znanih zmagovalcev. Povrhu pa gre zdaj za posebne razmere po tej prekinitvi v dneh koronavirusa. Tekme si sledijo druga za drugo v tridnevnem presledku. Ko je toliko tekem v kratkem času, ni več pravil – vsak lahko premaga vsakogar!«