Zmaji po lovoriko, toda brez slovenskega finala

Slovenske hokejske sanje o finalu Olimpije in Jesenic v končnici alpske lige se niso uresničile. Pa res ni veliko manjkalo do tega. Zmaji so na peti tekmi polfinalne serije gladko ugnali Lustenau s 5:0 (4:0, 1:0, 0:0;), Jeseničani pa so tesno doma izgubili z Asiagom – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0;). Prva tekma finala med branilci lovorike iz Ljubljane in kakovostnimi italijanskimi tekmeci bo jutri v dvorani Tivoli.Ni nikakršna skrivnost, da je ljubljansko moštvo v to končnico, zlasti v četrtfinale in nato tudi polfinale, vstopilo v jasni vlogi favorita. Z ambicioznimi cilji sezone pred vstopom v ICEHL in temu posledično široko izbiro kadra ter z izkušenim finskim strokovnjakombi morali biti nekaj korakov pred Vipitenom in nato tudi Lustenauom, res pa je, da je prav omenjeni severnjak večkrat poudaril, kako končnica ohranja svoje nepredvidljive zakonitosti in da v končni podobi le led razkrije, koliko kdo velja.Sobotna predstava mu je končno vrnila nasmeh na obraz, potem ko so njegovi igralci nepričakovano dvakrat zapored povsem odpovedali. »Prvič sem zdaj zares občutil to pravo energijo našega moštva, res si zasluži vse pohvale. V končnici lahko zmagaš, lahko tudi izgubiš, pomembna pa je ta energija. To je bil pravi preizkus za naše moštvo, zdaj je pred nami finale z zelo močnim Asiagom,« se dobro zaveda Summanen, ki si je v soboto za začetek oddahnil že po pičlih šestih sekundah tekme, saj so zmaji že takrat zabili vodilni gol.je ustrelil s svoje polovice igrišča in kar takoj tekmece zalil s hladno prho. V nadaljevanju tekme pa je bil junak trikratni strelec, kapetan: »Nismo zganjali preplaha, pred tekmo pa smo se dogovorili, da bomo igrali bolj agresivno in da tekmecem ne bomo dovolili toliko prostora kot nazadnje. Na napakah se pač učimo, zavedamo se, kje smo ga prej polomili ...«Na Jesenicah so še dolgo razmišljali o nesrečnem razpletu zelo napete serije z Asiagom. Četudi v Podmežakli ni bilo občinstva, je bilo v železarskem mestu spet čutiti tisto hokejsko mrzlico končnice, nova izvirna koreografija z baloni in transparenti je igralcem vlila še dodatno energijo. Železarji so se z veliko drsanja lotili zahtevne naloge na tej tekmi št. 5, da pa niso presekali ciljne vrvice pred Italijani, gre ključni razlog poiskati v neučinkovitosti.Na svoji polovici je moštvo igralo bolj zbrano kot dva večera prej v Asiagu,je ohranjal zanesljivost v domačih vratih, a tekmečev čuvaj mrežeje v neposrednih dvobojih z jeseniškimi napadalci še vidneje opozoril nase. Povrhu je ob koncu domače moštvo upravičeno razburilo nekaj spornih sodniških odločitev, zlasti v primeru naleta na»Dotlej pravzaprav nisem imel pripomb na sojenje, na koncu pa se res sprašujem, kaj bi bilo, če bi imeli igralca več oziroma dva v polju, saj bi napadli za konec brez vratarja, tako pa smo igrali ob tekmečevi številčni premoči. Drugače pa sem ponosen na moštvo. Le na eni tekmi od petih ni igralo na tisti želeni ravni. Škoda, da nas ne bo v finalu, bolj bi dali 'tinto piti' Olimpiji kot pa Asiagu, ki drsalno ni tako močan,« je strnil misli jeseniški trenerTudi med domačimi igralci je bilo opazno obžalovanje ob spoznanju, da želja o nastopu v finalu alpske lige še naprej ostaja nedosegljiva, zdaj je pred železarji cilj, da dvema domačima lovorikama sezone – v poletni ligi in pokalu HZS – dodajo še tretjo za naslov državnih prvakov.