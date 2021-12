Zmaji brez možnosti v izločilnih tekmah

Košarkarski vstop v novo leto najmočnejših slovenskih moštev ne bi mogel biti bolj vznemirljiv: nedeljski prvi veliki derbi v letu 2022 v Novem mestu (17.00), prvi v drugem delu sezone regionalne lige in hkrati povratni, ponuja različni izhodišči: Krka, ta je v nizu sedmih zaporednih porazov, izziva Cedevito Olimpijo, ki je po kar precejšnji krizi le ujela ritem treh zaporednih zmag. Dolenjcem bi ob vseh težavah z zdravjem, naključjem ali nesrečnim razpletom, kakršen je bil najbolj dramatičen pred tremi tedni proti Crveni zvezdi, težko očitali, da vlečejo izključno napačne poteze. Omejitve moštva so očitne in tudi želje ter ambicije niso vedno v skladu z realnimi zmožnostmi.

Trener Dalibor Damjanović ima vsaj možnost, da lahko v domačem državnem prvenstvu popravlja posledice regionalnih zdrsov in odganja morebitno malodušje, ki bi lahko še bolj pogubno vplivalo na bitko za obstanek. »Olimpija ima eno močnejših postav v zadnjih letih. Ljubljančani so doživeli nekaj kadrovskih sprememb, pripeljali so odličnega organizatorja igre Yogija Ferrella, dodali so tudi nekdanjega reprezentanta Alena Omića. Rezultatska krivulja ji gre strmo navzgor. Po zaporednih porazih smo v regionalni ligi v veliki krizi. Upam, da se bomo psihološko dvignili, dali maksimum in pokazali najbolje, kar znamo in zmoremo,« je nihal med skrbjo in optimizmom domači trener Damjanović. Ljubljančani jezdijo na valovih zmag. V Stožicah lažje dihajo, kadrovske menjave so krivuljo izidov obrnile navzgor.

»Fantom kapo dol, kažejo značaj, ne predajo se,« je po zagrebškem trilerju s srečnim koncem povedal trener Jurica Golemac. Cibona je na kakovostni ravni Novomeščanov ali nižji, če so Dolenjci v polni zasedbi in v spodobni formi. To in tudi pronicljiva opazka Cibonine legende Aleksandra Petrovića, da Olimpija v Evropi lahko premaga vsakogar na eni tekmi, a da nima možnosti v izločilnih tekmah na tri zmage, je tudi opozorilo za zmaje, ki so prvi domači derbi v 1. krogu izpeljali z odliko in prepričljivo z 88:56 odpravili tekmece.

Je Zoran Dragić želen?

Hitro slovo od Žalgirisa po vsega dveh mesecih je obudilo možnost vrnitve Zorana Dragića (na devetih tekmah v evroligi je v povprečju dosegal 3,9 točke in 1,2 skoka) v domači objem. Slovenski reprezentant, ki ni prepričal niti trenerja litovskega prvaka Jureta Zdovca, po olimpijskem turnirju nima sreče na košarkarskem tržišču.

Zanj ob njegovih »naj bi« visokih denarnih zahtevah ni prav veliko zanimanja. Že za CO Olimpijo je predrag, medtem ko bi v Novem mestu za storitve mlajšega Dragića lahko uporabili bolj čustvene prijeme, saj se je pri Krki nekoč prebijal v košarkarsko ospredje.